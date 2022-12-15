Загинув підліток: марокканські футбольні вболівальники влаштували заворушення на півдні Франції — ЗМІ (відео)

У багатьох містах країни почалися заворушення після того, як стали відомі результати матчу "Франція-Марокко".

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Після того, як стало відомо, що збірна Франції здолала Марокко і тепер виходить у фінал ЧС-2022, марокканські вболівальники влаштували заворушення у місті Монпельє (південь Франції). Усе почалося на майдані Комедії, історичний квартал. Про це пише видання le Figaro.

Повідомляється, що під час протестів загинув 14-річний підліток, задавлений автомобілем. Він разом з іншими протестувальниками спробував зірвати прапор Франції з машини, проте водій рушив з місця, розвернувся та врізався у підлітка. Потерпілого доправили до лікарні, де він і помер.

Газета пише, що в Парижі також почалися заворушення у зв'язку з футбольним матчем. Зіткнення сталися на Єлисейських полях. Там поліції довелося здійснити 101 арешт.

Крім того, як повідомляється, 14 людей було заарештовано правоохоронцями в Авіньйоні (комуна на південному сході Франції).

Також, як пишуть журналісти, на сході Франції, у місті Ансі, один із протестувальників кинув димову шашку у поліцейських. Потім він отримав поранення внаслідок бійки, його довелося доставити до місцевої лікарні.

[ + – ] Заворушення у Франції

Раніше Фокус писав, що збірна Франції вийшла у фінал ЧС-2022 у Катарі, забивши найшвидший гол із 1958 року. У півфінальному матчі Франція обіграла збірну своєї колишньої колонії Марокко з рахунком 2:0. Тепер Франція може стати триразовим чемпіоном світу після перемоги 2018-го.

Захисник Тео Ернандес відкрив рахунок на 5-й хвилині. Коло Муані подвоїв перевагу за 10 хвилин до кінця основного часу матчу.