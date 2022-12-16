"Загнать в комфорт": власти Новосибирска рассказали, какие санкции нужны россиянам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что хуже для российских граждан будет только в том случае, когда они будут жить в комфорте, а не с проблемами из-за западных ограничений.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что западные санкции повлияли на Россию: приходится отказываться от привычных вещей и искать альтернативу. Однако, по его словам, российская промышленность и бизнес быстро отреагировали на новые условия и создают альтернативу западной продукции. Об этом сообщает издание "ОТС-Горсайт".

Травников заявил, что российские "враги до сих пор нас не поняли". Он считает, что россиян нужно загнать в состояние комфорта, чтобы сделать им хуже, ведь все бы расслабились и продолжали покупать импортные продукты.

"Наши враги до сих пор нас не поняли. Если бы они хотели сделать нам хуже, нас нужно было бы загнать в состояние комфорта. Задрать нефть за 200 долларов, закидать нас гуманитарной помощью, "ножками Буша" пресловутыми. Мы бы опять успокоились, расслабились, с удовольствием покупали импортные продукты и материалы", — сказал он.

Российский губернатор добавил, что с Россией западные страны поступили наоборот. В условиях санкций 2014 года это якобы "создало толчок для развития агропромышленного комплекса". По его словам, результаты в этом направлении "впечатляющие". Теперь же настал черед для легкой и пищевой промышленностей.

Напомним, 15 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион якобы стал спасением для некоторых немцев, которые якобы желают сэкономить деньги на коммунальных тарифах.

Издание Reuters писало, что ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ. Новые ограничения будут доработаны к полудню 16 декабря