Губернатор Новосибірської області Андрій Травников вважає, що гірше для російських громадян буде лише в тому випадку, коли вони житимуть у комфорті, а не із проблемами через західні обмеження.

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Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков заявив, що західні санкції вплинули на Росію: доводиться відмовлятися від звичних речей та шукати альтернативу. Однак, за його словами, російська промисловість та бізнес швидко відреагували на нові умови та створюють альтернативу західній продукції. Про це повідомляє видання "ОТС-Горсайт".

Травников заявив, що російські "вороги досі нас не зрозуміли". Він вважає, що росіян треба загнати в стан комфорту, щоб зробити їм гірше, адже всі розслабилися б і продовжували купувати імпортні продукти.

"Наші вороги досі нас не зрозуміли. Якби вони хотіли зробити нам гірше, нас треба було б загнати у стан комфорту. Задерти нафту за 200 доларів, закидати нас гуманітарною допомогою, "ніжками Буша" горезвісними. Ми знову заспокоїлися б, розслабилися, із задоволенням купували імпортні продукти та матеріали", — сказав він.

Російський губернатор додав, що з Росією західні країни вчинили навпаки. В умовах санкцій 2014 року це нібито створило поштовх для розвитку агропромислового комплексу. За його словами, результати в цьому напрямі "неймовірні". Тепер же настала черга для легкої та харчової промисловостей.

Нагадаємо, 15 грудня губернатор Калінінградської області Антон Алиханов заявив, що регіон нібито став порятунком для деяких німців, які нібито бажають заощадити гроші на комунальних тарифах.

Видання Reuters писало, що ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ. Нові обмеження будуть доопрацьовані до полудня 16 грудня.