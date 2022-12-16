Взорвали человека Пригожина: в ЦАР произошло покушение на главу "Русского Дома" (фото)

Дмитрий Сытый является учредителем горнодобывающей компании Lobaye Invest, которая занимается добычей золота и драгоценных камней в Африке. Он получил посылку, которая взорвалась после вскрытия, причинив ему серьезные травмы.

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На директора культурного центра "Русский дом" в Центральноафриканской республики (ЦАР) Дмитрия Сытого 16 декабря было совершено покушение. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ, Сытый открыл анонимную посылку, после чего произошел взрыв, в результате которого он получил серьезные ранения.

"Глава Русского дома получил анонимную посылку и вскрыл ее, произошел взрыв. Ранения серьезные. Глава Русского дома госпитализирован", — заявил дипломат.

В "РИА Новости" привели слова пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислава Ильина. По его словам, покушение произошло в столице республики, Банги. Сытый открыл посылку у себя дома, затем произошел взрыв, в результате которого мужчина получил контузию. По информации из госпиталя, из-за полученных ранений Сытый потерял много крови.

Что известно о Дмитрии Сытом

В материале "Радио Свобода" говорится о том, что Сытый предположительно является человеком российского олигарха и покровителя наемников группировки "Вагнер" Евгения Пригожина.

Журналисты сообщают, что Дмитрий Сытый стал учредителем горнодобывающей компании Lobaye Invest, которая занимается добычей золота и драгоценных камней в Африке в интересах Пригожина под охраной "вагнеровцев".

[ + – ] Дмитрий Сытый

Каким именно образом Сытый оказался в структуре "повара Путина" журналистам выяснить не удалось, однако известно, что 33-летний петербуржец, получивший блестящее образование, работал переводчиком в команде советника президента ЦАР по национальной безопасности Валерия Захарова. Вероятно связи Пригожина в Петербурге позволило ему найти нужного человека для своих дел в республике.

Комментарии Евгения Пригожина

На происшествие отреагировал сам Пригожин. В своем Telegram он опубликовал пост, где раскрыл подробности покушения. По его словам, Сытый еще 11 ноября получил из Того посылку с фотографией своего сына, проживающего во Франции. В ней была записка, в которой якобы говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов".

Поэтому, когда 16 декабря пришла еще одна посылка мужчина якобы находясь в состоянии аффекта, открыл ее, полагая, что в ней находится голова сына.

"Произошел взрыв. В настоящий момент жизнь Дмитрия Сытого находится под большим вопросом. Российские врачи делают все возможное в госпитале Банги, чтобы спасти его, — написал Пригожин.

Ранее сообщалось, что Сын российского бизнесмена и главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина Павел был замечен в экипировке американского и европейского производства. 24-летний россиянин предпочитает носить шлем, похожий на американский Enhanced Combat Helmet, стоимостью примерно 100 тысяч рублей.