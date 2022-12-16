Підірвали людину Пригожина: у ЦАР стався замах на главу "Російського дому" (фото)

Дмитро Ситий є засновником гірничодобувної компанії Lobaye Invest, яка займається видобутком золота та дорогоцінного каміння в Африці. Він отримав посилку, яка вибухнула після відкривання, завдавши йому серйозних травм.

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На директора культурного центру "Російський дім" у Центральноафриканській республіці (ЦАР) Дмитра Ситого 16 грудня скоїли замах. Як повідомило агентство ТАСС із посиланням на представника посольства РФ, Ситий відкрив анонімну посилку, після чого стався вибух, внаслідок якого він отримав серйозні поранення.

"Глава Російського будинку отримав анонімну посилку і розкрив її, стався вибух. Поранення серйозні. Голову Російського будинку госпіталізовано", — заявив дипломат.

У "РИА Новости" навели слова пресаташе посольства Росії у ЦАР Владислава Ільїна. За його словами, замах стався у столиці республіки, Банґі. Ситий відкрив посилку вдома, потім стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав контузію. За інформацією з лікарні, через отримані поранення Ситий втратив багато крові.

Що відомо про Дмитра Ситого

У матеріалі "Радіо Свобода" йдеться про те, що Ситий, імовірно, є людиною російського олігарха та покровителя найманців угрупування "Вагнер" Євгена Пригожина.

Журналісти повідомляють, що Дмитро Ситий став засновником гірничодобувної компанії Lobaye Invest, яка займається видобутком золота та дорогоцінного каміння в Африці на користь Пригожина під охороною "вагнерівців".

[ + – ] Дмитро Ситий

Як Ситий опинився в структурі "кухаря Путіна" журналістам з'ясувати не вдалося, проте відомо, що 33-річний петербуржець, який здобув блискучу освіту, працював перекладачем у команді радника президента ЦАР з національної безпеки Валерія Захарова. Ймовірно, зв'язок Пригожина в Петербурзі дозволив йому знайти потрібну людину для своїх справ в республіці.

Коментарі Євгенія Пригожина

На подію відреагував сам Пригожин. У своєму Telegram він опублікував пост, де розкрив подробиці замаху. За його словами, Ситий ще 11 листопада отримав з Того посилку з фотографією свого сина, який проживає у Франції. У ній була записка, в якій нібито йшлося про те, що наступного разу він отримає голову сина, якщо "росіяни не втечуть з африканського континенту і не відчинять двері для французів".

Тому, коли 16 грудня прийшла ще одна посилка, чоловік, нібито перебуваючи в стані афекту, відкрив її, вважаючи, що в ній знаходиться голова сина.

"Відбувся вибух. Зараз життя Дмитра Ситого перебуває під великим питанням. Російські лікарі роблять все можливе у госпіталі Банґі, щоб урятувати його, — написав Пригожин.

Раніше повідомлялося, що син російського бізнесмена та глави "Групи Вагнера" Євгена Пригожина Павла помітили в екіпіруванні американського та європейського виробництва. 24-річний росіянин вважає за краще носити шолом, схожий на американський Enhanced Combat Helmet, вартістю приблизно 100 тисяч рублів.