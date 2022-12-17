Ограбление на 100 млн в Дрездене: полиция нашла часть похищенных сокровищ "Зеленого свода"

Ценности были найдены после переговоров с адвокатами предполагаемых похитителей.

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Немецкие правоохранители обнаружили большую часть предметов, похищенных в 2019 году из дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Об этом сообщается на сайте прокуратуры Дрездена.

Известно, что 31 похищенный предмет, среди которых драгоценные украшения большой стоимости, были обнаружены в Берлине. Находки доставили в Дрезден в сопровождении спецподразделений полиции. Теперь состоятся судебные экспертизы, после которых специалисты Государственных художественных собраний Дрездена проверят экспонаты на подлинность.

Как объяснил представитель немецких правоохранительных органов, ценности были найдены после переговоров с адвокатами предполагаемых похитителей. С начала 2022 года в Дрездене продолжается судебный процесс в отношении шестерых человек, которые подозреваются в краже из сокровищницы "Зеленый свод". В краже сокровищ обвиняются шестеро: молодые люди в возрасте от 23 до 28 лет. Все они, по данным обвинения, состоят в известном берлинском преступном клане.

Ограбление сокровищницы в Дрездене: что известно

Cокровищница "Зеленый свод" — это собрание редких и весьма значимых драгоценностей, одна из богатейших ювелирных коллекций драгоценностей в Европе. В XVIII веке, во времена правления Августа Сильного, "Зеленый свод" разделили на несколько тематических коллекций, с тех пор королевская сокровищница стала еще и музеем.

Свое название княжеская коллекция драгоценностей в Дрездене получила из-за эффектных колонн в зале драгоценностей Pretiosensaal (по-латыни pretios — ценный), которые были окрашены в малахитово-зеленый цвет.

[ + – ] Некоторые экспонаты из музея-сокровищницы "Зеленый свод" [ + – ] Некоторые экспонаты из музея-сокровищницы "Зеленый свод" [ + – ] Некоторые экспонаты из музея-сокровищницы "Зеленый свод" [ + – ] Некоторые экспонаты из музея-сокровищницы "Зеленый свод" [ + – ] Некоторые экспонаты из музея-сокровищницы "Зеленый свод" [ + – ] Некоторые экспонаты из музея-сокровищницы "Зеленый свод"

Кража драгоценностей из сокровищницы "Зеленый свод" произошла 25 ноября 2019 года. Похитители проникли внутрь здания, распилив оконную решетку на первом этаже. После этого они разбили стекло витрины с украшениями и забрали содержимое — барочные украшения из золота с драгоценными камнями.

Уточняется, что предварительно преступники подожгли трансформатор в катакомбах, из-за чего почти все крупные музеи Дрездена оказались обесточены — поэтому грабители безбоязненно влезли в сокровищницу через окно. Однако их все же засняла камера видеонаблюдения.

Страховая стоимость похищенных экспонатов — 113,8 млн евро.

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Ранее Фокус писал, что искателю потерянных сокровищ Майку Флетчеру, возможно, удалось расшифровать записи, которые оставил его умерший коллега по цеху, и благодаря этому он сможет разыскать точное местоположение затонувшей немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны. Считается, что подлотка затонула с золотом и другими ценностями, когда нацисты пытались вывезти награбленное из Европы в конце Второй мировой войны.

Также Фокус писал о том, что у берегов США обнаружили останки известного испанского галеона XVII века.