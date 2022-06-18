Вдохновил на создание "Балбесов". В Орегоне нашли фрагменты легендарного корабля XVII века

По мнению ученых, обнаруженные бревна принадлежат испанскому галеону Санто-Кристо-де-Бургос.

Недалеко от города Астория (штат Орегон) местный рыбак нашел фрагменты легендарного кораблекрушения XVII века, которое послужило источником вдохновения для фильма Стивена Спилберга "Балбесы", пишет Newsweek.

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Астория является домом для Крейга Андеса, местного рыбака и любителя пляжных прогулок. Он нашел древесину корабля несколько лет назад, наткнувшись на куски дерева, торчащие из песчаного пляжа, но только сейчас ученые занялись их изучением и смогли датировать.

[ + – ] Сейчас команда ученых активно занимается изучением бревен, ведь они могут рассказать всю правду о корабле

Как считают ученые, найденные бревна принадлежат потерпевшему крушение испанскому галеону Санто-Кристо-де-Бургос. Многие эксперты, в том числе Скотт Уильямс, главный исследователь базирующегося в Астории Морского археологического общества, изначально скептически отнеслись к утверждениям Андеса о том, что древесина были с затонувшего судна. Однако сейчас он изменил свою точку зрения.

Причиной первоначального скептицизма было то, что побережье возле Астории мелководное, а останки кораблекрушений обычно не сохраняются на мелководье. Однако вода, в которой былы обнаружены бревна кораблекрушения, благодаря реке Колумбия, впадающей неподалеку в океан — холодная и не такая соленая, что способствует меньшему разложению древесины. Более того, лабораторный анализ подтвердил, что тропическое дерево из семейства анакардиевые было того же сорта и возраста, который использовался для изготовления Санто-Кристо.

[ + – ] Кораблекрушение Санто-Кристо-де-Бургос послужило источником вдохновения для фильма Стивена Спилберга "Балбесы"

Как отмечают представители Морского археологического общества, нижняя часть корпуса галеона все еще находится где-то в море, да и в целом, помимо бревен, ничего не было найдено. Сейчас команда ученых активно занимается их изучением, ведь они могут рассказать всю правду о корабле.

Санто-Кристо-де-Бургос был построен на Филиппинах в XVII веке и покинул Манилу в 1693 году. Причина крушения неизвестна, но текущие теории предполагают, что судно столкнулось с сильными ветрами в северной части Тихого океана, за которыми последовали штормы ближе к побережью штата Орегон.

[ + – ] Лабораторный анализ подтвердил, что тропическое дерево из семейства анакардиевые было того же сорта и возраста, который использовался для изготовления Санто-Кристо

Предполагается, что судно не смогло скорректировать свой курс, столкнувшись с прибрежными течениями, которые зимой проходят севернее побережья Орегона из-за алеутской депрессии — область пониженного атмосферного давления над северной частью Тихого океана.

Напомним, что недавно морские археологи смогли найти фрагмент легендарного корабля HMS Invincible, затонувшего в XVIII веке. Найденным артефактом оказался судовой руль. Также ученым удалось обнаружить и другие находки, включая столовые приборы, бутылку со спиртным и пуговицы.

А вот в Колумбии исследователи наткнулись на обломки двух древних кораблей и множество сокровищ. Но что привернуло внимание ученых больше всего, так это корабль "Сан-Хосе", который специалисты называют "святым Граалем" испанских колониальных кораблекрушений.