Надихнув на створення "Бовдурів". В Орегоні знайшли фрагменти легендарного корабля XVII ст.
На думку вчених, виявлені колоди належать іспанському галеону "Санто-Крісто-де-Бургос".
Недалеко від міста Асторія (штат Орегон) місцевий рибалка знайшов фрагменти легендарної аварії корабля XVII століття, яке послужило джерелом натхнення для фільму Стівена Спілберга "Бовдури", пише Newsweek.
Асторія є домом для Крейга Андеса, місцевого рибалки та любителя пляжних прогулянок. Він знайшов колоду корабля кілька років тому, натрапивши на шматки дерева, що стирчали з піщаного пляжу, але тільки зараз вчені взялися за їх вивчення та змогли датувати.
Як вважають учені, знайдені колоди належать іспанському галеону "Санто-Крісто-де-Бургос", який зазнав катастрофи. Багато експертів, у тому числі Скотт Вільямс, головний дослідник Морського археологічного товариства, що базується в Асторії, спочатку скептично поставилися до тверджень Андеса про те, що деревина була із затонулого судна. Проте зараз він змінив свою думку.
Причиною початкового скептицизму було те, що узбережжя біля Асторії мілководне, а рештки аварій корабля зазвичай не зберігаються на мілководді. Однак вода, в якій були виявлені колоди аварії корабля, завдяки річці Колумбія, що впадає неподалік в океан, холодна і не така солона, що сприяє меншому розкладанню деревини. Крім того, лабораторний аналіз підтвердив, що тропічне дерево із сімейства анакардієвих було того ж сорту й віку, що використовувалося для виготовлення "Санто-Крісто".
Як відзначають представники Морського археологічного товариства, нижня частина корпусу галеона все ще перебуває десь у морі, та й загалом, крім колод, нічого не було знайдено. Наразі команда вчених активно займається їхнім вивченням, адже вони можуть розповісти всю правду про корабель.
"Санто-Крісто-де-Бургос" був побудований на Філіппінах у XVII столітті та залишив Манілу в 1693 році. Причина аварії невідома, але поточні теорії припускають, що судно зіткнулося із сильними вітрами в північній частині Тихого океану, за якими пішли шторми ближче до узбережжя Орегон.
Передбачається, що судно не змогло скоригувати свій курс, зіткнувшись із прибережними течіями, які взимку проходять на північ від узбережжя Орегона через алеутську депресію — область зниженого атмосферного тиску над північною частиною Тихого океану.
Нагадаємо, що нещодавно морські археологи змогли знайти фрагмент легендарного корабля HMS Invincible, який затонув у XVIII столітті. Знайденим артефактом виявилося суднове кермо. Також ученим вдалося виявити й інші знахідки, включаючи столові прилади, пляшку зі спиртним і ґудзики.
А ось у Колумбії дослідники натрапили на уламки двох стародавніх кораблів і безліч скарбів. Але що привернуло увагу вчених найбільше, так це корабель "Сан-Хосе", який фахівці називають "святим Граалем" іспанських колоніальних аварій корабля.