Надихнув на створення "Бовдурів". В Орегоні знайшли фрагменти легендарного корабля XVII ст.

На думку вчених, виявлені колоди належать іспанському галеону "Санто-Крісто-де-Бургос".

Недалеко від міста Асторія (штат Орегон) місцевий рибалка знайшов фрагменти легендарної аварії корабля XVII століття, яке послужило джерелом натхнення для фільму Стівена Спілберга "Бовдури", пише Newsweek.

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Асторія є домом для Крейга Андеса, місцевого рибалки та любителя пляжних прогулянок. Він знайшов колоду корабля кілька років тому, натрапивши на шматки дерева, що стирчали з піщаного пляжу, але тільки зараз вчені взялися за їх вивчення та змогли датувати.

[ + – ] Зараз команда вчених активно займається вивченням колод, адже вони можуть розповісти всю правду про корабель

Як вважають учені, знайдені колоди належать іспанському галеону "Санто-Крісто-де-Бургос", який зазнав катастрофи. Багато експертів, у тому числі Скотт Вільямс, головний дослідник Морського археологічного товариства, що базується в Асторії, спочатку скептично поставилися до тверджень Андеса про те, що деревина була із затонулого судна. Проте зараз він змінив свою думку.

Причиною початкового скептицизму було те, що узбережжя біля Асторії мілководне, а рештки аварій корабля зазвичай не зберігаються на мілководді. Однак вода, в якій були виявлені колоди аварії корабля, завдяки річці Колумбія, що впадає неподалік в океан, холодна і не така солона, що сприяє меншому розкладанню деревини. Крім того, лабораторний аналіз підтвердив, що тропічне дерево із сімейства анакардієвих було того ж сорту й віку, що використовувалося для виготовлення "Санто-Крісто".

[ + – ] Корабельна аварія "Санто-Крісто-де-Бургос" послужила джерелом натхнення для фільму Стівена Спілберга "Бовдури"

Як відзначають представники Морського археологічного товариства, нижня частина корпусу галеона все ще перебуває десь у морі, та й загалом, крім колод, нічого не було знайдено. Наразі команда вчених активно займається їхнім вивченням, адже вони можуть розповісти всю правду про корабель.

"Санто-Крісто-де-Бургос" був побудований на Філіппінах у XVII столітті та залишив Манілу в 1693 році. Причина аварії невідома, але поточні теорії припускають, що судно зіткнулося із сильними вітрами в північній частині Тихого океану, за якими пішли шторми ближче до узбережжя Орегон.

[ + – ] Лабораторний аналіз підтвердив, що тропічне дерево із сімейства анакардієвих було того ж сорту та віку, що використовувалося для виготовлення "Санто-Крісто"

Передбачається, що судно не змогло скоригувати свій курс, зіткнувшись із прибережними течіями, які взимку проходять на північ від узбережжя Орегона через алеутську депресію — область зниженого атмосферного тиску над північною частиною Тихого океану.

Нагадаємо, що нещодавно морські археологи змогли знайти фрагмент легендарного корабля HMS Invincible, який затонув у XVIII столітті. Знайденим артефактом виявилося суднове кермо. Також ученим вдалося виявити й інші знахідки, включаючи столові прилади, пляшку зі спиртним і ґудзики.

А ось у Колумбії дослідники натрапили на уламки двох стародавніх кораблів і безліч скарбів. Але що привернуло увагу вчених найбільше, так це корабель "Сан-Хосе", який фахівці називають "святим Граалем" іспанських колоніальних аварій корабля.