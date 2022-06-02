Вчені виявили новий фрагмент корабля, що затонув у XVIII столітті, HMS Invincible (фото)

Також експерти виявили багато інших дрібних знахідок, зокрема столові прилади, пляшку закоркованого рому та ґудзики.

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Під час свого недавнього дослідження неподалік основних уламків корабля HMS Invincible, затонулого в 1758 році, вченим вдалося виявити суднове кермо, пише Daily Mail.

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Побудований французами в 1744 році, HMS Invincible через три роки захопили англійці під час битви біля мису Фіністерре. І в результаті він перетворився на джерело натхнення для місцевих конструкторів, ставши взірцем для всіх 74-гарматних кораблів Королівського флоту.

[ + – ] Побудований французами в 1744 році, HMS Invincible через три роки захопили англійці під час битви біля мису Фіністерре

Як зазначив Ден Паско, морський археолог із Борнмутського університету, він разом зі своїми колегами провів різні дослідження морського дна, проте лише під час нового дослідження помітив щось незвичайне за 60 м від корми човна. На його думку, це могло бути кермо корабля.

Відтоді природна ерозія судна, що покриває пісок, призвела до того, що загадковий об'єкт став помітнішим.

"Під час наступних занурень ми помітили, що формою об'єкт справді був схожий на суднове кермо", — розповіли експерти.

У результаті морський археолог Хізер Андерсон із Фонду морської археології та вчений Рейчел Байно із Саутгемптонського університету пірнули на глибину 7 м, щоб підтвердити здогади Паско.

[ + – ] Знайдені вченими артефакти

"Щодо наших подальших дій, то в короткостроковій перспективі ми збираємося закопати кермо в мішки з піском, щоб захистити від пошкоджень, а в довгостроковій перспективі наша команда вивчає можливість того, щоб його можна було безпечно підняти на поверхню та дослідити", — додав Паско.

Серед інших знайдених важливих артефактів варто виділити кришку гарматного порту та колекцію вертлюжних гармат, деякі з яких зберегли свої кріплення. Також було багато інших дрібних знахідок, зокрема столові прилади, пляшку закоркованого рому та ґудзики.

Нагадаємо, що раніше вченим вдалося виявити судно знаменитого дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона. Але що здивувало експертів ще більше, то це те, в якому хорошому стані був корабель, причому на ньому навіть можна побачити назву "Ендюранс".