Ученые обнаружили новый фрагмент затонувшего в XVIII веке корабля HMS Invincible (фото)

Также эксперты обнаружили много других мелких находок, в том числе столовые приборы, бутылку закупоренного рома и пуговицы.

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В ходе своего недавнего исследования неподалеку от основных обломков корабля HMS Invincible, затонувшего в 1758 году, ученым удалось обнаружить судовой руль, пишет Daily Mail.

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Построенный французами в 1744 году, HMS Invincible три года спустя был захвачен англичанами во время битвы у мыса Финистерре. И в результате превратился в источник вдохновения для местных конструкторов, став образцом для всех 74-пушечных кораблей Королевского флота.

[ + – ] Построенный французами в 1744 году, HMS Invincible три года спустя был захвачен англичанами во время битвы у мыса Финистерре

Как отметил Дэн Паско, морской археолог из Борнмутского университета, он вместе со своими коллегами провел разные исследования морского дна, однако только в ходе нового исследования заметил нечто необычное в 60 м от кормы лодки. По его мнению, это мог быть руль корабля.

С тех пор естественная эрозия покрывающего песка судна привела к тому, что загадочный объект стал более заметным.

"В ходе последующих погружений мы заметили, что по форме объект действительно походил на судовой руль", — рассказали эксперты.

В результате морской археолог Хизер Андерсон из Фонда морской археологии и ученый Рэйчел Байно из Саутгемптонского университета нырнули на глубину 7 м, чтобы подтвердить догадки Паско.

[ + – ] Найденные учеными артефакты

"Что касается наших последующих действий, то в краткосрочной перспективе мы собираемся закопать руль в мешки с песком, чтобы защитить от повреждений, а в долгосрочной перспективе наша команда изучает возможность того, чтобы его можно было безопасно поднять на поверхность и исследовать", — добавил Паско.

Среди других найденных важных артефактов стоит выделить крышку орудийного порта и коллекцию вертлюжных пушек, некоторые из которых сохранили свои крепления. Также было много других мелких находок, в том числе столовые приборы, бутылку закупоренного рома и пуговицы.

Напомним, что ранее ученым удалось обнаружить судно знаменитого исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона. Но что удивило экспертов еще больше, так это то, в каком хорошем состоянии был корабль, причем на нем даже можно увидеть название "Эндьюранс".