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Ученые обнаружили новый фрагмент затонувшего в XVIII веке корабля HMS Invincible (фото)

Юлия Чайка
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дайвер, руль, вода, фото

Также эксперты обнаружили много других мелких находок, в том числе столовые приборы, бутылку закупоренного рома и пуговицы.

В ходе своего недавнего исследования неподалеку от основных обломков корабля HMS Invincible, затонувшего в 1758 году, ученым удалось обнаружить судовой руль, пишет Daily Mail.

Построенный французами в 1744 году, HMS Invincible три года спустя был захвачен англичанами во время битвы у мыса Финистерре. И в результате превратился в источник вдохновения для местных конструкторов, став образцом для всех 74-пушечных кораблей Королевского флота.

обломки корабля, вода, фото
Построенный французами в 1744 году, HMS Invincible три года спустя был захвачен англичанами во время битвы у мыса Финистерре

Как отметил Дэн Паско, морской археолог из Борнмутского университета, он вместе со своими коллегами провел разные исследования морского дна, однако только в ходе нового исследования заметил нечто необычное в 60 м от кормы лодки. По его мнению, это мог быть руль корабля.

С тех пор естественная эрозия покрывающего песка судна привела к тому, что загадочный объект стал более заметным.

"В ходе последующих погружений мы заметили, что по форме объект действительно походил на судовой руль", — рассказали эксперты.

В результате морской археолог Хизер Андерсон из Фонда морской археологии и ученый Рэйчел Байно из Саутгемптонского университета нырнули на глубину 7 м, чтобы подтвердить догадки Паско.

руль, черный фон, фото
Найденные учеными артефакты
бутылка, стол, фото
швабра, человек, фото
руль, черный фон, фото
бутылка, стол, фото
швабра, человек, фото

"Что касается наших последующих действий, то в краткосрочной перспективе мы собираемся закопать руль в мешки с песком, чтобы защитить от повреждений, а в долгосрочной перспективе наша команда изучает возможность того, чтобы его можно было безопасно поднять на поверхность и исследовать", — добавил Паско.

Среди других найденных важных артефактов стоит выделить крышку орудийного порта и коллекцию вертлюжных пушек, некоторые из которых сохранили свои крепления. Также было много других мелких находок, в том числе столовые приборы, бутылку закупоренного рома и пуговицы.

Напомним, что ранее ученым удалось обнаружить судно знаменитого исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона. Но что удивило экспертов еще больше, так это то, в каком хорошем состоянии был корабль, причем на нем даже можно увидеть название "Эндьюранс".