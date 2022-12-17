Пограбування на 100 млн у Дрездені: поліція знайшла частину викрадених скарбів "Зеленого склепіння"

Цінності знайшли після переговорів з адвокатами ймовірних викрадачів.

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Німецькі правоохоронці виявили велику частину предметів, викрадених у 2019 році із дрезденської скарбниці "Зелене склепіння". Про це повідомляється на сайті прокуратури Дрездена.

Відомо, що 31 викрадений предмет, серед яких дорогоцінні прикраси великої вартості, виявили у Берліні. Знахідки доправили до Дрездену у супроводі спецпідрозділів поліції. Наразі відбудуться судові експертизи, після яких фахівці Державних мистецьких зборів Дрездена перевірять експонати на справжність.

Як пояснив представник німецьких правоохоронних органів, цінності знайшли після переговорів з адвокатами ймовірних викрадачів. З початку 2022 року в Дрездені триває судовий процес щодо шістьох осіб, які підозрюються у крадіжці зі скарбниці "Зелене склепіння". У крадіжці скарбів звинувачуються шестеро: молоді люди віком від 23 до 28 років. Усі вони, за даними звинувачення, перебувають у відомому берлінському злочинному клані.

Пограбування скарбниці у Дрездені: що відомо

Скарбниця "Зелене склепіння" — це зібрання рідкісних і значимих коштовностей, одна з найбагатших ювелірних колекцій коштовностей у Європі. У XVIII столітті, за правління Августа Сильного, "Зелене склепіння" розділили на кілька тематичних колекцій, відтоді королівська скарбниця стала ще й музеєм.

Свою назву княжа колекція коштовностей у Дрездені отримала через ефектні колони в залі коштовностей Pretiosensaal (латинською pretios — цінний), пофарбованих у малахітово-зелений колір.

[ + – ] Деякі експонати з музею-скарбниці "Зелене склепіння" [ + – ] Деякі експонати з музею-скарбниці "Зелене склепіння" [ + – ] Деякі експонати з музею-скарбниці "Зелене склепіння" [ + – ] Деякі експонати з музею-скарбниці "Зелене склепіння" [ + – ] Деякі експонати з музею-скарбниці "Зелене склепіння" [ + – ] Деякі експонати з музею-скарбниці "Зелене склепіння"

Крадіжка коштовностей зі скарбниці "Зелене склепіння" сталася 25 листопада 2019 року. Викрадачі проникли всередину будівлі, розпилявши ґрати на першому поверсі. Після цього вони розбили скло вітрини з прикрасами та забрали вміст — барокові прикраси із золота з коштовним камінням.

Уточнюється, що попередньо злочинці підпалили трансформатор у катакомбах, через що майже всі великі музеї Дрездена виявилися знеструмленими — тому грабіжники безбоязно влізли до скарбниці через вікно. Однак їх все ж таки зняла камера відеоспостереження.

Страхова вартість викрадених експонатів — 113,8 млн євро.

Раніше Фокус писав, що шукачеві втрачених скарбів Майку Флетчеру, можливо, вдалося розшифрувати записи, які залишив його померлий колега по цеху, і завдяки цьому він зможе розшукати точне місце розташування затонулого німецького підводного човна часів Другої світової війни. Вважається, що підліток затонув із золотом та іншими цінностями, коли нацисти намагалися вивезти награбоване з Європи наприкінці Другої світової війни.

Також Фокус писав, що біля берегів США виявили останки відомого іспанського галеона XVII століття.