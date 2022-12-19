Скажи "Сыктывкар": в Иркутске решили запустить аналог "паляниці" для выявления "врагов"

В российском городе установили баннеры с "тестом на шпиона". Горожан призывают "проверять друзей" специальными словами.

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В российском городе Иркутск благотворительный фонд "Звезда" установил баннеры с так называемым "тестом на шпиона". Об этом пишет Telegram-канал "Протесты в мире".

Пропагандисты предлагают "проверить своих друзей" с помощью российских географических названий.

[ + – ] "Тест на шпиона" в российском городе Иркутск

При этом в Telegram-канале фонда сразу же признаются, что просто решили присвоить идею с украинским словом "паляниця", заменив его на какой-то российский аналог.

"Сейчас на территории Украины активно проверяют на своих-чужих таким же нехитрым способом — скажи "паляниця" или "полуниця". Люди, которые проживают в России, как правило "прокалываются" с произнесением этих слов", — уточняют в Иркутске.

В итоге россияне решили остановиться на таких словах как "Сыктывкар" и "Башкортостан", решив, что украинцы не смогут правильно их произнести.

"Забавно, как легко мы произносим даже в голове эти слова, а вот те, кому не близка география нашей страны, — увы, сразу проколятся. Так что на каждую паляницу у нас найдется свой Башкортостан", — пишут авторы проекта.

Напомним, директор "Ростеха" организовал задержания владельцев Telegram-каналов. Это произошло после того, как Владимир Путин нелестно отозвался о деятельности компании.