Скажи "Сыктывкар": в Іркутську вирішили запустити аналог "паляниці" для виявлення "ворогів"
У російському місті встановили банери з "тестом на шпигуна". Містян закликають "перевіряти друзів" спеціальними словами.
У російському місті Іркутськ благодійний фонд "Зірка" встановив банери з так званим "тестом на шпигуна". Про це пише Telegram-канал "Протести у світі".
Пропагандисти пропонують "перевірити своїх друзів" за допомогою російських географічних назв.
При цьому в Telegram-каналі фонду відразу ж зізнаються, що просто вирішили присвоїти ідею з українським словом "паляниця", замінивши його на якийсь російський аналог.
"Зараз на території України активно перевіряють на своїх-чужих у такий самий нехитрий спосіб — скажи "паляниця" або "полуниця". Люди, які проживають у Росії, як правило "проколюються" з вимовою цих слів", — уточнюють в Іркутську.
У результаті росіяни вирішили зупинитися на таких словах як "Сыктывкар" та "Башкортостан", вирішивши, що українці не зможуть правильно їх вимовити.
"Кумедно, як легко ми вимовляємо навіть у голові ці слова, а от ті, кому не близька географія нашої країни, — на жаль, одразу проколяться. Тож на кожну паляницю у нас знайдеться свій Башкортостан", — пишуть автори проекту.
Нагадаємо, директор "Ростеху" організував затримання власників Telegram-каналів. Це сталося після того, як Володимир Путін невтішно відгукнувся про діяльність компанії.