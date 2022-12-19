Скажи "Сыктывкар": в Іркутську вирішили запустити аналог "паляниці" для виявлення "ворогів"

У російському місті встановили банери з "тестом на шпигуна". Містян закликають "перевіряти друзів" спеціальними словами.

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У російському місті Іркутськ благодійний фонд "Зірка" встановив банери з так званим "тестом на шпигуна". Про це пише Telegram-канал "Протести у світі".

Пропагандисти пропонують "перевірити своїх друзів" за допомогою російських географічних назв.

[ + – ] "Тест на шпигуна" у російському місті Іркутськ

При цьому в Telegram-каналі фонду відразу ж зізнаються, що просто вирішили присвоїти ідею з українським словом "паляниця", замінивши його на якийсь російський аналог.

"Зараз на території України активно перевіряють на своїх-чужих у такий самий нехитрий спосіб — скажи "паляниця" або "полуниця". Люди, які проживають у Росії, як правило "проколюються" з вимовою цих слів", — уточнюють в Іркутську.

У результаті росіяни вирішили зупинитися на таких словах як "Сыктывкар" та "Башкортостан", вирішивши, що українці не зможуть правильно їх вимовити.

"Кумедно, як легко ми вимовляємо навіть у голові ці слова, а от ті, кому не близька географія нашої країни, — на жаль, одразу проколяться. Тож на кожну паляницю у нас знайдеться свій Башкортостан", — пишуть автори проекту.

Нагадаємо, директор "Ростеху" організував затримання власників Telegram-каналів. Це сталося після того, як Володимир Путін невтішно відгукнувся про діяльність компанії.