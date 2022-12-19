Зводить особисті рахунки: директор "Ростеху" організував затримання власників Telegram-каналів

У липні Володимир Путін негативно висловився щодо роботи держкорпорації. Після цього, за даними журналістів, глава "Ростеху" нацькував силовиків на російських блогерів, які критикували його. Паралельно тут вирішили розправитись зі старими ворогами.

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Директор з особливих доручень російської держкорпорації "Ростех", яка займається розробкою та виробництвом високотехнологічної продукції військового призначення, Василь Бровко організував арешти власників Telegram-каналів, які критикували діяльність компанії. Про це пише видання "Проект".

Як стверджують журналісти, саме він умовив главу "Ростеху" Сергія Чемезова зайнятися переслідуванням блогерів.

Вплинути на Чермезова було нескладно — він був засмучений після того, як у липні цього року президент РФ Володимир Путін невтішно відгукнувся про діяльність держкорпорації.

"Загалом цю роботу визнати особливо успішною теж не можна. Скромні результати продемонстровані за напрямами, за які відповідальний Ростех", — прокоментував глава російської держави.

Після цього силовики розпочали арешти власників пабліків, які критикували держкорпорацію. Деякі скарги Бровко та Чемезов писали особисто.

Однією з таких затриманих, наприклад, стала авторка телеграм-каналу "Адские бабки" Олександра Баязітова. У серпні її відправили до СІЗО за нібито вимагання грошей у керівництва "Промсвязьбанка", який пов'язаний з "Ростехом". За даними російського слідства, вона пропонувала не публікувати негативну інформацію про банкірів за матеріальну винагороду.

Вона стала однією з 13 таких самих затриманих за так звані "блоки" у соцмережах, тобто не згадування імені конкретної людини/корпорації у контексті негативної інформації.

Як пишуть журналісти, причиною арештів стала не лише критика "Ростеху". Так, Бровко також вирішив звести особисті рахунки. З цієї причини серед затриманих опинилися співробітники Ксенії Собчак, яка багато років ворогує з Тіною Канделакі, дружиною Бровка.

Російські військкори під контролем

У розслідуванні "Проекту" йдеться також про російських військових блогерів. У жовтні повідомлялося, що прокуратура РФ впритул зайнялася діяльністю так званих "військкорів". Під пильною увагою держорганів опинилися Ігор Гіркін (Стрєлков), а також відомі пабліки WarGonzo та Рыбарь. За даними ЗМІ, їх могли звинуватити у дискредитації російської армії та поширенні фейків. Самі блогери назвали це "розстрільними списками".

Зрештою російські силові структури взяли військових блогерів під повний контроль. Це сталося після спеціальних зустрічей військкорів із Володимиром Путіним і міністром оборони Сергієм Шойгу.

Як наслідок "ручні" мілітарі-блогери за командою радіють навіть провалам ЗС РФ. Так, коли росіяни відступили з Херсона, жоден із 25 вивчених журналістами Telegram-каналів не став критикувати російське командування.

Раніше Фокус розповідав про затримання комерційного директора медіахолдингу Ксенії Собчак Кирила Суханова у справі про вимагання. Сама телеведуча назвала це черговим тиском на журналістику в Росії.