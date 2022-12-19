Сводит личные счеты: директор "Ростеха" организовал задержания владельцев Telegram-каналов

В июле Владимир Путин негативно высказался о работе госкорпорации. После этого, по данным журналистов, глава "Ростеха" натравил силовиков на критиковавших его российских блогеров. Параллельно здесь решили расправиться со старыми врагами.

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Директор по особым поручениям российской госкорпорации "Ростех", занимающейся разработкой и производством высокотехнологичной продукции военного назначения, Василий Бровко организовал аресты владельцев Telegram-каналов, которые критиковали деятельность компании. Об этом пишет издание "Проект".

Как утверждают журналисты, именно он уговорил главу "Ростеха" Сергея Чемезова заняться преследованием блогеров.

Повлиять на Чермезова было несложно — он был расстроен после того, как в июле этого года президент РФ Владимир Путин нелестно отозвался о деятельности госкорпорации.

"В целом эту работу признать уж особенно успешной тоже нельзя. Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех", — прокомментировал глава российского государства.

После этого силовики начали аресты владельцев пабликов, которые критиковали госкорпорацию. Некоторые жалобы Бровко и Чемезов писали лично.

Одной из таких задержанных, к примеру, стала автор телеграм-канала "Адские бабки" Александра Баязитова. В августе ее отправили в СИЗО за якобы вымогательство денег у руководства "Промсвязьбанка", который связан с "Ростехом". По данным российского следствия, она предлагала не публиковать негативную информацию про банкиров за материальное вознаграждение.

Она стала одной из 13 таких же задержанных за так называемые "блоки" в соцсетях, то есть не упоминание имени конкретного человека/корпорации в контексте негативной информации.

Как пишут журналисты, причиной арестов стала не только критика "Ростеха". Таким образом Бровко также решил свести личные счеты. По этой причине среди задержанных оказались сотрудники Ксении Собчак, которая много лет враждует с Тиной Канделаки, женой Бровко.

Российские военкоры под контролем

В расследовании "Проекта" речь также идет о российских военных блогерах. В октябре сообщалось, что прокуратура РФ вплотную занялась деятельностью так называемых "военкоров". Под пристальным вниманием госорганов оказались Игорь Гиркин (Стрелков), а также известные паблики WarGonzo и Рыбарь. По данным СМИ, их могли обвинить в дискредитации российской армии и распространении фейков. Сами блогеры назвали это "расстрельными списками".

В итоге российские силовые структуры взяли военных блогеров под свой полный контроль. Это произошло после специальных встреч военкоров с Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

В результате "ручные" милитари-блогеры по команде радуются даже провалам ВС РФ. Так, когда россияне отступили из Херсона, ни один из 25 изученных журналистами Telegram-каналов не стал критиковать российское командование.

Ранее Фокус рассказывал о задержании коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Сама телеведущая назвала это очередным давлением на журналистику в России.