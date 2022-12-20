"Нет вобле!": в России оштрафовали женщину за надпись на асфальте "НЕТ В***Е" (фото)

Жительницу Тюмени обвинили в "дискредитации" российской армии и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Центральный районный суд Тюмени (РФ) признал местную жительницу Алису Климентову, которая написала мелом на асфальте "Нет в***е", виновной по административной статье о "дискредитации" российской армии. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

"Суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади "Единства и Согласия" г. Тюмени написала на асфальте мелом синего цвета слова "НЕТ В***Е", — говорится в сообщении.

В суде Климентова пыталась доказать, что ее надпись на самом деле не имеет никакого отношения к Вооруженным силам РФ. По ее словам, она выступала не против войны, а против воблы, "поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыб".

В итоге женщине удалось убедить судью, а Центральный районный суд Тюмени прекратил дело о "дискредитации" армии против Климентовой, возбужденное из-за надписи "Нет в***е".

Однако позже Тюменский областной суд после жалобы полицейского отправил ее дело на новое рассмотрение, отменив решение Центрального района.

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Комментарии Климентовой

В интервью "Радио Свобода" Климентова рассказала, что ее задержали полицейские в момент, когда она дописывала надпись на асфальте рядом с пацифистским знаком. В участке к ней относились дружелюбно и только улыбались на ее комментарии по поводу значения надписи. Но женщина была уверена в том, что эта акция не сойдет ей с рук.

"Я была уверена на сто процентов, что решение будет обвинительным, была к этому готова. К юристу я не обращалась. Заседание продлилось два дня", — рассказала Климентова.

Фраза "Нет вобле" с момента своего появления в интернете сразу стала мемом. При этом некоторые российские звезды не прошли мимо — телеведущая Алена Водонаева разместила картинку в своем Telegram-канале, Ксения Собчак вдохновилась и создала коллекцию одежды с этим призывом, а Семен Слепаков посвятил этой акции песню.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года концерты российской рок-группы ДДТ в Тюмени были отменены. Солист группы Юрий Шевчук отказался выходить на сцену, над которой была нарисована огромная буква "Z".