"Нет вобле!": у Росії оштрафували жінку за напис на асфальті "НЕТ В***Е" (фото)

Жительку Тюмені звинуватили у "дискредитації" російської армії та зобов'язали виплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

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Центральний районний суд Тюмені (РФ) визнав місцеву жительку Алісу Климентову, яка написала крейдою на асфальті "Нет в***е", винною за адміністративною статтею про "дискредитацію" російської армії. Жінку оштрафували на 30 тисяч рублів, повідомляє об'єднана пресслужба судів Тюменської області.

"Суд встановив, що 24 вересня 2022 року дівчина, перебуваючи на площі "Єдності та Згоди" м. Тюмені, написала на асфальті крейдою синього кольору слова "НЕТ В***Е", — йдеться в повідомленні.

У суді Климентова намагалася довести, що її напис насправді не має жодного стосунку до Збройних Сил РФ. За її словами, вона виступала не проти війни, а проти вобли, "оскільки відчуває неприязнь до цього виду риб".

Зрештою жінці вдалося переконати суддю, а Центральний районний суд Тюмені припинив справу про "дискредитацію" армії проти Климентової, порушену через напис "Нет в***е".

Проте пізніше Тюменський обласний суд після скарги поліцейського надіслав її справу на новий розгляд, скасувавши рішення Центрального району.

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Коментарі Климентової

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Климентова розповіла, що її затримали поліцейські в момент, коли вона дописувала напис на асфальті поряд із пацифістським знаком. У відділку до неї ставилися дружелюбно й лише посміхалися до її коментарів щодо значення напису. Але жінка була впевнена, що ця акція не зійде їй з рук.

"Я була впевнена на сто відсотків, що рішення буде обвинувальним, була до цього готова. До юриста я не зверталася. Засідання тривало два дні", — розповіла Климентова.

Фраза "Нет вобле" з моменту своєї появи в інтернеті одразу стала мемом. При цьому деякі російські зірки не пройшли повз — телеведуча Олена Водонаєва розмістила картинку у своєму Telegram-каналі, Ксенія Собчак надихнулася і створила колекцію одягу з цим закликом, а Семен Слєпаков присвятив цій акції пісню.

Раніше повідомлялося, що в квітні цього року концерти російського рок-гурту ДДТ у Тюмені було скасовано. Соліст гурту Юрій Шевчук відмовився виходити на сцену, над якою була намальована величезна буква "Z".