В Москве неизвестные в масках забросали кувалдами посольство Финляндии (видео)

Происшествие назвали ответом на "провокации" в отношении российских дипведомств на территории Финляндии. В последнее время кувалда в РФ стала символом устрашения.

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Во вторник, 20 декабря, в Москве группа молодых людей, лица которых скрывали маски, забросала кувалдами здание финского посольства, Об этом сообщает Telegram-канал "Опер пишет".

Некоторые из источников назвали происшествие ответом на "провокации" в отношении российских дипведомств на территории Финляндии.

В последнее время кувалду в РФ используют как символ устрашения. Происшествие у посольства Финляндии ложится в один ряд с новостью о том, что руководитель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин продемонстрировал футляр от скрипки, в котором была окровавленная кувалда. Сделано это было после того, как представители Европарламента заявили о намерении внести "группу Вагнера" в список террористических организаций.

Акции у финского посольства также предшествовало заявление президента Финляндии Сауле Ниинисте. После слов своего французского коллеги Эмманюэля Макрона о том, что РФ нужно гарантировать безопасность, Ниинисте заявил, что гарантии безопасности нужны соседям РФ.

По его словам, если Россия может предоставлять какие-либо гарантии безопасности своим соседям, тогда и ей предоставят соразмерные гарантии.

Финскому лидеру вторит и президент Литвы Гитанас Науседа, по его словам, именно Кремль должен предоставлять гарантии безопасности Украине.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО не будет делать с Россией то, что она делает с Украиной. Таким был ответ польского президента Эмманюэлю Макрону.

Ранее Фокус сообщал, что финские граждане провели референдум и "аннексировали" парковку у генконсула РФ. Российский дипломат Петр Плихин возмутился флагу Украины, нарисованному перед его жилищем, но местные власти отказались смывать краску.