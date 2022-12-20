У Москві невідомі в масках закидали кувалдами посольство Фінляндії (відео)

Подію назвали відповіддю на "провокації" щодо російських дипвідомств на території Фінляндії. Останнім часом кувалда РФ стала символом залякування.

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У вівторок, 20 грудня, у Москві група молодих людей, лиця яких приховували маски, закидала кувалдами будівлю фінського посольства, повідомляє Telegram-канал "Опер пише".

Деякі з джерел назвали подію відповіддю на "провокації" щодо російських дипвідомств на території Фінляндії.

Останнім часом кувалду використовують як символ залякування. Пригода біля посольства Фінляндії лягає в один ряд із новиною про те, що керівник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин продемонстрував футляр від скрипки, в якому була закривавлена кувалда. Зроблено це після того, як представники Європарламенту заявили про намір внести "групу Вагнера" до списку терористичних організацій.

Акції біля фінського посольства також передувала заява президента Фінляндії Саулі Нійністе. Після слів свого французького колеги Емманюеля Макрона про те, що РФ потрібно гарантувати безпеку, Нійністе заявив, що гарантії безпеки потрібні сусідам РФ.

За його словами, якщо Росія може надавати будь-які гарантії безпеки своїм сусідам, тоді і їй нададуть пропорційні гарантії.

Фінському лідеру вторить і президент Литви Ґітанас Науседа, за його словами, саме Кремль має надавати гарантії безпеки Україні.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО не робитиме з Росією те, що вона робить з Україною. Такою була відповідь польського президента Емманюелю Макрону.

Раніше Фокус повідомляв, що фінські громадяни провели референдум і "анексували" паркування у генконсула РФ. Російський дипломат Петро Пліхін обурився прапору України, намальованому перед його житлом, але місцева влада відмовилася змивати фарбу.