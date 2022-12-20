Встретили 4 млн человек: сборную Аргентины пришлось эвакуировать из Буэнос-Айреса (видео)

Во время победного тура по улицам Буэнос-Айреса, автобус со спортсменами окружили фанаты. Футболистов эвакуировали на 5 вертолетах.

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Сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес не смогла завершить чемпионский парад в Буэнос-Айресе из-за слишком большого количества поклонников на улицах города. Об этом сообщает телеканал Tyc Sports.

Издание пишет, что футболистов решили поприветствовать около 4 млн фанатов. Поэтому спортсменов пришлось эвакуировать из города на вертолетах.

Так, как пишет издание Ole, после победы на Чемпионате мира по футболу сборная Аргентины вернулась в страну во вторник, 20 декабря. Самолет с командой победителей приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса ночью, в 02:23 по местному времени.

Несмотря на время встретить футболистов пришли миллионы фанатов. Автобус с командой должен был совершить поездку по улицам Буэнос-Айреса по заранее подготовленному маршруту.

Также сообщается, что 20 декабря был объявлен в Аргентине национальным праздником и выходным днем.

[ + – ] Возвращение сборной Аргентивы в Буэнос-Айрес

Ранее Фокус писал, что Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022. Так, во время игры Месси повторил достижение Марадоны. Лионель Месси открыл счет на 24-й минуте, уверенно реализовав пенальти, назначенный в ворота Уго Льориса за фол Усмана Дембеле на Анхеле ди Марии.

Итог чемпионата решался в серии послематчевых пенальти, героем которого стал вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес, а антигероем 22-летний Орельен Тчуамени, который промахнулся. Счет серии пенальти 4:2.

Матч состоялся на стадионе "Лусаил", обслуживала его бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком.