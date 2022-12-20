Зустріли 4 млн людей: збірну Аргентини довелося евакуювати із Буенос-Айреса (відео)

Під час переможного туру вулицями Буенос-Айреса автобус зі спортсменами оточили фанати. Футболістів евакуювали на 5 вертольотах.

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Збірна Аргентини повернулася до Буенос-Айресу не змогла завершити чемпіонський парад у Буенос-Айресі через надто велику кількість шанувальників на вулицях міста. Про це повідомляє телеканал Tyc Sports.

Видання пише, що футболістів вирішили привітати близько 4 млн фанів. Тому спортсменів довелося евакуювати із міста на вертольотах.

Так, як пише видання Ole, після перемоги на Чемпіонаті світу з футболу збірна Аргентини повернулася до країни у вівторок, 20 грудня. Літак із командою переможців приземлився в аеропорту Буенос-Айреса вночі, о 02:23 за місцевим часом.

Попри час зустріти футболістів, прийшли мільйони фанатів. Автобус з командою мав здійснити поїздку вулицями Буенос-Айреса заздалегідь підготовленим маршрутом.

Також повідомляється, що 20 грудня було оголошено в Аргентині національним святом та вихідним днем.

[ + – ] Повернення збірної Аргентиви до Буенос-Айресу

Раніше Фокус писав, що Аргентина обіграла Францію у фіналі ЧС-2022. Так, під час гри Мессі повторив досягнення Марадони. Ліонель Мессі відкрив рахунок на 24-й хвилині, впевнено реалізувавши пенальті, призначений у ворота Уго Льоріса за фол Усмана Дембеле на Анхелі ді Марії.

Підсумок чемпіонату вирішувався у серії післяматчевих пенальті, героєм якого став воротар Аргентини Еміліано Мартінес, а антигероєм 22-річний Орельєн Тчуамені, який схибив. Рахунок серії пенальті 4:2.

Матч відбувся на стадіоні "Лусаїл", обслуговувала його бригада арбітрів із Польщі на чолі із Шимоном Марциняком.