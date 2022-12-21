После развала СССР Россия хотела стать частью цивилизованного мира, но ее там не ждали, — Путин

По словам главы Кремля, вместо того, чтобы интегрировать Россию, Запад якобы пытался ее "добить". Он также сказал, что геополитические противники Москвы пытались "промывать мозги" на всем постсоветском пространстве, и им это удалось.

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Владимир Путин заявил, что после развала Советского Союза Россия пыталась стать частью цивилизованного мира, но ее там якобы не ждали. Об этом глава Кремля заявил на сегодняшнем расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве, передает агентство ТАСС.

"После развала Советского Союза, который мы допустили своими руками, нам почему-то казалось, что мы станем частью этого так называемого "цивилизованного мира". А как выяснилось, нас там не ждали", — подчеркнул он.

Как считает глава Кремля, вместо интеграции Запад "хотел добить" Российскую Федерацию, так как у него были "другие цели".

"Россия — слишком большая страна, представляющая, как им [западным государствам] угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко "почикать", раздробить. Вспомните, если посмотреть в века [назад], всегда ставилась такая цель. Я не буду сейчас приводить этих примеров", — сказал Путин.

Кроме этого, глава страны-агрессора отметил, что геополитические противники России пытались "промывать мозги" на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Украине, и добились в этом успеха.

"Наши геополитические соперники начали использовать все — я не хочу никого обидеть, тем не менее скажу — использовать все, что плохо лежит, в своих целях", — утверждает президент РФ.

Развязанную Россией войну против Украины Путин в своей речи назвал "трагедией", но при этом он утверждает, что военная агрессия Москвы — это "результат политики третьих стран", которые действовали "настырно и эффективно". Он заявил, что Москву в этом вопросе "упрекнуть не в чем".

По его словам, у РФ сегодня "есть все", а не только "подачки со стороны", как у некоторых соседей.

Напомним, Путин также заявил, что РФ продолжит развитие ядерной триады. Президент РФ заявил, что мобилизация и война в Украине выявили "определенные проблемы", которые нужно решать.