Після розвалу СРСР Росія хотіла стати частиною цивілізованого світу, але на неї там не чекали, — Путін

За словами глави Кремля, замість того, щоб інтегрувати Росію, Захід нібито намагався її "добити". Він також сказав, що геополітичні противники Москви намагалися "промивати мізки" в усьому пострадянському просторі, і їм це вдалося.

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Володимир Путін заявив, що після розвалу Радянського Союзу Росія намагалася стати частиною цивілізованого світу, але на неї там нібито не чекали. Про це глава Кремля заявив на сьогоднішньому розширеному засіданні колегії Міністерства оборони РФ у Москві, повідомляє агентство ТАСС.

"Після розвалу Радянського Союзу, який ми допустили своїми руками, нам чомусь здавалося, що ми станемо частиною цього так званого "цивілізованого світу". А як з'ясувалося, нас там не чекали", — наголосив він.

Як вважає глава Кремля, замість інтеграції Захід "хотів добити" Російську Федерацію, оскільки мав "іншу мету".

"Росія — надто велика країна, яка представляє, як їм [західним державам] загрозу для когось, тому її потрібно трішки "похитати", роздробити. Згадайте, якщо подивитися у століття [назад], завжди ставилася така мета. Я не буду зараз наводити цих прикладів", — сказав Путін.

Крім цього, глава країни-агресора зазначив, що геополітичні противники Росії намагалися "промивати мізки" на всьому пострадянському просторі, зокрема і в Україні, і досягли успіху.

"Наші геополітичні суперники почали використовувати все — я не хочу нікого образити, проте скажу — використати все, що погано лежить, у своїх цілях", — стверджує президент РФ.

Розв'язану Росією війну проти України Путін у своїй промові назвав "трагедією", але при цьому він стверджує, що військова агресія Москви — це "результат політики третіх країн", які діяли "настирно й ефективно". Він заявив, що Москві в цьому питанні "дорікнути нема в чому".

За його словами, в РФ сьогодні "є все", а не тільки "подачки з боку", як у деяких сусідів.

Нагадаємо, Путін також заявив, що РФ продовжить розвиток ядерної тріади. Президент РФ заявив, що мобілізація та війна в Україні виявили "певні проблеми", які потрібно вирішувати.