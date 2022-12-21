"Губернаторопад" начнется в апреле: в РФ отложили традиционную ротацию глав регионов, — СМИ

По данным журналистов, волна отставок российских губернаторов будет зависеть от ситуации на фронте в Украине. Увольнение также затронет ставленников Кремля на оккупированных территориях, в том числе Пушилина и Пасечника.

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Традиционные отставки российских губернаторов могут начаться не раньше середины весны 2023 года. Ротацию глав регионов в стране-агрессоре решили отложить из-за войны в Украине. Об этом пишет российское издание "Верстка".

Как рассказывают журналисты, волна ухода с постов будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Хотя некоторые главы российских регионов "висят" на грани отставки, очередной "губернаторопад" не начнется раньше середины апреля", — рассказал изданию источник, близкий к руководству РФ.

Эту информацию также подтвердил неназванный собеседник журналистов в российской Госдуме.

"Все зависит от ситуации в Украине и в регионах", — подчеркнул он.

Под угрозой увольнения находятся как минимум три губернатора. Источники называют следующих кандидатов на вылет с поста:

Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия,

Андрей Клычков, губернатор Орловской области,

Владимир Уйба, глава Республики Коми.

Однако Москва пока не решается их заменить, потому что у Кремля нет возможности и времени ждать, когда новые госслужащие вольются в систему.

Как говорит один из источников, политика руководства страны сейчас — "пригнуться и переждать".

Ротация может затронуть не только российских чиновников, но и ставленников Кремля на оккупированных территориях Украины.

Так, под угрозой увольнения находится главарь боевиков из Донецка Денис Пушилин и его "коллега" из Луганской области Леонид Пасечник. По данным источников, в Москве и не планировали держать их слишком долго на этих "должностях", однако из-за боевых действий в Украине их оставили на неопределенный срок. В результате пособников оккупантов даже назначили в качестве "врио губернаторов" на захваченных территориях.

Как пишет издание, позиции так называемых "губернаторов" Евгения Балицкого из Запорожской области и Владимира Сальдо из Херсонской области еще слабее. И это связано не только с тем, что Кремль хочет их заменить, но в большей степени с тем, что Россия вряд ли сможет удержать захваченные территории.

Напомним, на прошлой неделе Денис Пушилин заявил о планах Москвы захватить Одессу и Чернигов. При этом он не стал называть планируемых сроков оккупации украинской территории.