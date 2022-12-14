"Это русские города": Пушилин заявил о планах Москвы захватить Одессу и Чернигов (видео)

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин не стал называть планируемых сроков оккупации украинской территории. По его словам, в первую очередь Кремль сосредоточен на полном захвате Донецкой области.

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Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил о планах захватить Одессу и Чернигов. Об этом он сказал в интервью российскому агентству "РИА Новости".

Так называемый "глава ДНР" подчеркивает, что в первую очередь захватчики сконцентрированы на полной оккупации всей Донецкой области. Однако на этом боевики останавливаться не собираются. При этом они намерены "оправдывать" свое наступление поставками западного оружия Украине.

"На данный момент мы сконцентрированы для освобождения Донецкой народной республики [Донецкой области]. Но с учетом поставляемого вооружения на территорию Украины, с учетом тех действий, которые предпринимают и продолжают предпринимать коллективный Запад в отношении оставшейся части Украины, мы осознаем, что для того, чтобы обеспечить безопасность территории ДНР, ее жителей, нам необходимо будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до наших населенных пунктов", — заявил Пушилин.

Боевики намерены захватить и другие областные центры Украины. Однако планируемых сроков "глава ДНР" не называет.

"Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся", — уточнил ставленник Кремля.

Напомним, американский Институт изучения войны пишет, что рейтинг поддержки Владимира Путина падает из-за невозможности "защитить" Донбасс. Главу Кремля начали критиковать из-за неспособности взять под контроль захваченные территории на юге Украины.

Издание The Guardian считает, что эскалация боевых действий в Украине начнется с началом весны.