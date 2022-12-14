"Це російські міста": Пушилін заявив про плани Москви захопити Одесу та Чернігів (відео)

Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін не став називати запланованих термінів окупації української території. За його словами, насамперед Кремль зосереджений на повному захопленні Донецької області.

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Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив про плани захопити Одесу та Чернігів. Про це він сказав в інтерв'ю російській агенції "РИА Новости".

Так званий "глава ДНР" наголошує, що насамперед загарбники сконцентровані на повній окупації всієї Донецької області. Однак на цьому бойовики зупинятися не мають наміру. Водночас вони мають намір "виправдовувати" свій наступ постачанням західної зброї Україні.

"На цей час ми сконцентровані для звільнення Донецької народної республіки [Донецької області]. Але з урахуванням озброєння, що поставляється на територію України, з урахуванням тих дій, які робить і продовжує вживати колективний Захід щодо частини України, що залишилася, ми усвідомлюємо, що для того, щоб забезпечити безпеку території ДНР, її мешканців, нам необхідно буде відсунути супротивника на таку відстань, щоб супротивник не зміг діставати до наших населених пунктів", — заявив Пушилін.

Бойовики мають намір захопити й інші обласні осередки України. Проте запланованих термінів "глава ДНР" не називає.

"Якщо брати інші російські міста — Чернігів та Одесу — інші населені пункти, які, я вважаю, повинні бути звільнені, я думаю, ми без цього не обійдемося", — уточнив ставленик Кремля.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни пише, що рейтинг підтримки Володимира Путіна падає через неможливість "захистити" Донбас. Главу Кремля почали критикувати через нездатність взяти під контроль захоплені території на півдні України.

Видання The Guardian вважає, що ескалація бойових дій в Україні розпочнеться з початком весни.