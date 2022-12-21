"Губернаторопад" розпочнеться у квітні: в РФ відклали традиційну ротацію глав регіонів, — ЗМІ

За даними журналістів, хвиля відставок російських губернаторів залежатиме від ситуації на фронті в Україні. Звільнення також торкнеться ставлеників Кремля на окупованих територіях, зокрема Пушиліна та Пасічника.

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Традиційні відставки російських губернаторів можуть розпочатись не раніше середини весни 2023 року. Ротацію глав регіонів у країні-агресорі вирішили відкласти через війну в Україні. Про це пише російське видання "Верстка".

Як розповідають журналісти, хвиля звільнення з постів залежатиме від ситуації на полі бою.

"Хоча деякі глави російських регіонів "висять" на межі відставки, черговий "губернаторопад" не почнеться раніше середини квітня", — розповіло виданню джерело, близьке до керівництва РФ.

Цю інформацію також підтвердив неназваний співрозмовник журналістів у російській Держдумі.

"Усе залежить від ситуації в Україні та в регіонах", — наголосив він.

Під загрозою звільнення перебувають щонайменше три губернатори. Джерела називають наступних кандидатів на виліт із поста:

Валентин Коновалов, голова Республіки Хакасія;

Андрій Кличков, губернатор Орловської області;

Володимир Уйба, голова Республіки Комі.

Проте Москва поки що не наважується їх замінити, тому що Кремль не має можливості та часу чекати, коли нові держслужбовці увіллються в систему.

Як каже одне з джерел, політика керівництва країни зараз — "пригнутися і перечекати".

Ротація може торкнутися не лише російських чиновників, а й ставлеників Кремля на окупованих територіях України.

Так, під загрозою звільнення перебуває ватажок бойовиків із Донецька Денис Пушилін і його "колега" з Луганської області Леонід Пасічник. За даними джерел, у Москві й не планували тримати їх надто довго на цих "посадах", проте через бойові дії в Україні їх залишили на невизначений термін. Унаслідок посібників окупантів навіть призначили як "вріо губернаторів" на захоплених територіях.

Як пише видання, позиції так званих "губернаторів" Євгена Балицького із Запорізької області та Володимира Сальдо з Херсонської області ще слабші. І це пов'язано не лише з тим, що Кремль хоче їх замінити, а більшою мірою з тим, що Росія навряд чи зможе утримати захоплені території.

Нагадаємо, минулого тижня Денис Пушилін заявив про плани Москви захопити Одесу та Чернігів. При цьому він не став називати запланованих термінів окупації української території.