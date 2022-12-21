Генсек НАТО Йенс Столтенберг может продолжить карьеру на должности главы МВФ, — СМИ

Его полномочия в качестве генсека Альянса заканчиваются в конце 2023 года, после чего он может продолжить международную деятельность в качестве высокопоставленного руководителя.

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После окончания срока полномочий на посту Генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг может занять должность исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ). Об этом со ссылкой на свои анонимные источники сообщает норвежский телеканал TV2.

В материале отмечается, что Столтенберг должен уйти с поста генерального секретаря НАТО до 1 октября 2023 года. На посту генсека Альянса он пробыл 2014 года и, фактически, является вторым генеральным секретарем НАТО по продолжительности пребывания на этом посту.

В кругах НАТО считают, что по завершении контракта Столтенберг вполне может продолжить свою деятельность в качестве высокопоставленного руководителя международной организации.

"В США хотят, чтобы Столтенберг стал исполнительным директором Международного валютного фонда", — цитируют журналисты источник в НАТО.

Это связано с тем, что он пользуется большим уважением среди членов Альянса, поскольку ему удалось сохранить единство западных стран после начало российского вторжения в Украину.

Сейчас МВФ возглавляет 69-летняя экономист из Болгарии Кристалина Георгиева. Она вступила в должность директора-распорядителя МВФ 25 сентября 2019. Ее контракт длится пять лет — до 2024 года. В то же время в конце следующего года закончится и контракт Столтенберга, однако есть вероятность того, что нынешнего генсека НАТО попросят остаться на должности еще на несколько месяцев.

Между тем на место генсека НАТО после ухода Столтенберга пророчат премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Но пока неизвестно, как этим кандидатам отнесется президент США Джо Байден, скорее всего этот вопрос будет перед ним поставлен уже в новом году.

Ранее сообщалось, что по мнению Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия планирует затяжную войну против Украины. По его словам, пока нет никаких признаков того, что президент Владимир Путин оставил свою первоначальную цель подчинить всю Украину