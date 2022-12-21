Генсек НАТО Єнс Столтенберг може продовжити кар'єру на посаді глави МВФ, — ЗМІ

Його повноваження як генсека Альянсу закінчуються наприкінці 2023 року, після чого він може продовжити міжнародну діяльність як високопоставлений керівник.

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Після закінчення терміну повноважень на посаді Генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг може обійняти посаду виконавчого директора Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це з посиланням на свої анонімні джерела повідомляє норвезький телеканал TV2.

У матеріалі зазначається, що Столтенберг має піти з посади генерального секретаря НАТО до 1 жовтня 2023 року. На посаді генсека Альянсу він пробув з 2014 року і фактично є другим генеральним секретарем НАТО за тривалістю перебування на цій посаді.

У колах НАТО вважають, що після завершення контракту Столтенберг цілком може продовжити свою діяльність як високопоставлений керівник міжнародної організації.

"У США хочуть, щоб Столтенберг став виконавчим директором Міжнародного валютного фонду", — цитують журналісти джерело в НАТО.

Це пов'язано з тим, що він має велику повагу серед членів Альянсу, оскільки йому вдалося зберегти єдність західних країн після початку російського вторгнення в Україну.

Наразі МВФ очолює 69-річна економістка з Болгарії Крісталіна Георгієва. Вона вступила на посаду директорки-розпорядниці МВФ 25 вересня 2019 року. Її контракт триває п'ять років — до 2024 року. Водночас, наприкінці наступного року закінчиться і контракт Столтенберга, проте є ймовірність того, що нинішнього генсека НАТО попросять залишитися на посаді ще на кілька місяців.

Тим часом на місце генсека НАТО після відходу Столтенберга пророкують прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Але поки що невідомо, як до цих кандидатів поставиться президент США Джо Байден, швидше за все це питання буде перед ним поставлене вже в новому році.

Раніше повідомлялося, що на думку Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія планує затяжну війну проти України. За його словами, поки що немає жодних ознак того, що президент Володимир Путін залишив свою початкову мету підкорити всю Україну.