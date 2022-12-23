В России делают настойку из мертвых кротов и хотят зарегистрировать бренд "Кротовуха" (видео)

Пользователи соцсетей делятся рецептами алкогольного напитка из мертвых животных. В то же время Роспотребнадзор попросил россиян не пить "кротовуху" из-за риска заражения инфекциями и глистами.

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В России новый тренд — по рунету широко разошлись рецепты приготовления настойки на мертвых кротах под названием "кротовуха". Предприниматель из Москвы Антон Семенов даже подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда "Кротовуха". Об этом пишет агентство "Москва".

Как сообщается, бизнесмен хочет производить спиртовые настойки, медовухи, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты.

Что такое "кротовуха", и как она стала популярной в РФ?

Пользователь Twitter из России под ником "Перфект Илюшен" в начале декабря рассказал в соцсети о "кротовухе" — настойке на мертвом кроте, которую он как-то попробовал. В результате напиток стал локальным мемом, после чего широко разошелся по рунету.

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Россиянин на этом не остановился, и в отдельном треде рассказал, что из себя представляет напиток.

"По вкусу и запаху — как спирт с прелой землей после дождя в лиственном лесу. В целом приятный, но городскому жителю не очень. Ну и плюс спирт. Не самые лучшие сочетания", — прокомментировал пользователь.

Также завирусилось видео годичной давности, в котором другой блогер дегустирует эту самую "кротовуху".

Роспотребнадзор предупреждает

11 декабря тренд вышел на пик своей популярности и перекочевал за пределы Twitter. "Кротовуху" в обществе стали обсуждать массово.

В результате Роспотребнадзор в своем Telegram-канале попросил граждан России не пить "зловещую кротовуху". Федеральная служба объяснила, что кроты часто заражаются глистами, а также у животных распространены внешние паразиты — блохи и клещи.

"Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

[ + – ] Роспотребнадзор попросил россияне не пить "кротовуху"

По этому поводу высказались даже в Госдуме РФ: депутат Алексей Куринный заявил, что настойка на мертвом кроте является незаконной в России. По его словам, официального разрешения на производство напитков "с разного рода живыми или мертвыми организмами" в настоящее время в стране нет.

[ + – ] Интернет наполнился мемами о "кротовухе"

Напомним, росСМИ сообщали, что западные санкции лишили россиян импортного алкоголя. По итогам первых шести месяцев 2022 года, ввоз в Россию всех крепких напитков сократился почти на 35%.