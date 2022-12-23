У Росії роблять настоянку з мертвих кротів і хочуть зареєструвати бренд "Кротовуха" (відео)

Користувачі соцмереж діляться рецептами алкогольного напою з мертвих тварин. Водночас Росспоживнагляд попросив росіян не пити "кротовуху" через ризик зараження інфекціями та глистами.

Related video

У Росії новий тренд — по рунету широко розійшлися рецепти приготування настоянки на мертвих кротах під назвою "кротовуха". Підприємець із Москви Антон Семенов навіть подав у Роспатент заявку на реєстрацію бренду "Кротовуха". Про це пише агентство "Москва".

Як повідомляється, бізнесмен хоче виробляти спиртові настоянки, медовухи, сидр, горілку, ром і саке, а також спиртові есенції та екстракти.

Що таке "кротовуха" та як вона стала популярною в РФ?

Користувач Twitter із Росії під ніком "Перфект Ілюшен" на початку грудня розповів у соцмережі про "кротовуху" — настоянку на мертвому кроті, яку він якось спробував. У результаті напій став локальним мемом, після чого широко розійшовся рунетом.

[ + – ] У Росії хочуть зареєструвати бренд "Кротовуха"

Росіянин на цьому не зупинився та в окремому треді розповів, що собою представляє напій.

"За смаком і запахом — як спирт із прілою землею після дощу в листяному лісі. Загалом приємний, але міському жителю не дуже. Ну і плюс спирт. Не найкраще поєднання", — прокоментував користувач.

Також завірусилося відео річної давності, в якому інший блогер дегустує цю "кротовуху".

Росспоживнагляд попереджає

11 грудня тренд вийшов на пік своєї популярності й перекочував за межі Twitter. "Кротовуху" в суспільстві почали обговорювати масово.

У результаті Росспоживнагляд у своєму Telegram-каналі попросив громадян Росії не пити "зловіщу кротовуху". Федеральна служба пояснила, що кроти часто заражаються глистами, а також у тварин поширені зовнішні паразити — блохи та кліщі.

"Спиртове середовище не знищує збудників зооантропонозних і глистних захворювань. Вживання продукції, подібної до кротовухи, може бути смертельно небезпечне або призвести до інвалідизації", — підкреслили в Росспоживнагляді.

[ + – ] Росспоживнагляд попросив росіян не пити "кротовуху"

Із цього приводу висловилися навіть у Держдумі РФ: депутат Олексій Курінний заявив, що настоянка на мертвому кроті є незаконною в Росії. За його словами, офіційного дозволу на виробництво напоїв "із різними живими або мертвими організмами" наразі в країні немає.

[ + – ] Інтернет наповнився мемами про "кротовуху"

Нагадаємо, росЗМІ повідомляли, що західні санкції позбавили росіян імпортного алкоголю. За підсумками перших шести місяців 2022 року, ввезення в Росію всіх міцних напоїв скоротилося майже на 35%.