Палач времен хунты в Аргентине 40 лет назад сбежал во Францию, его нашли и посадили на 15 лет

Марио Сандоваль работал в печально известном центре пыток во времена военного правления в стране. 69-летнего аргентинца признали виновным в похищении и издевательствах над студентом Эрнаном Абриатой в 1976 году.

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Аргентинский суд приговорил к 15 годам заключения экс-полицейского Марио Сандоваля, который сорок лет назад во времена хунты работал в печально известном пыточном центре. Об этом пишет BBC.

69-летнего аргентинца признали виновным в похищении и пытках 24-летнего студента архитектурного института Эрнана Абриаты, который пропал в 1976 году и признан мертвым.

Во времена военной диктатуры в Аргентине в 1976-1983 годов Сандоваль считался одним из самых жестоких палачей в стране. Выжившие заключенные рассказывали, что ему нравилось привязывать людей к металлическим рамам кроватей и пытать электрошокером. Из-за этого он получил прозвище "Чурраско" ("Барбекю").

Через два года после свержения хунты, в 1985 году, полицейский сбежал из страны во Францию. В 1997 году он получил французское гражданство, был академиком и работал в университетах. В частности, с 1999 по 2005 год он преподавал в Институте латиноамериканских исследований Сорбонны в качестве внешнего лектора. Также читал лекции в Университете Париж-Эст-Марн-ла-Валле.

Однако в декабре 2019 года Франция экстрадировала аргентинца на родину.

Сандоваля обвиняют в участии в исчезновении и пытках сотен активистов левого движения в период военного правления. Однако в суде было заслушано лишь одно дело Эрнана Абриаты, которого в 1976 году военные отправили в самую большую тайную тюрьму Аргентины, известную под аббревиатурой ESMA.

По разным оценкам, в этой тюрьме в период хунты доставили более пяти тысяч аргентинцев, которые выступали против военного режима. Из них выжило всего около ста человек.

Заключенных допрашивали и пытали. Многих людей накачивали наркотиками и выбрасывали из самолетов в море.

Напомним, 20 декабря суд в Германии приговорил 97-летнюю бывшую сотрудницу концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер к двум годам лишения свободы условно. 18-летней девушкой она устроилась туда секретарем, однако суд посчитал, что она была осведомлена о преступлениях, происходивших на территории лагеря.