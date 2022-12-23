Кат часів хунти в Аргентині 40 років тому втік у Францію, його знайшли та посадили на 15 років

Маріо Сандоваль працював у сумнозвісному центрі тортур за часів військового правління в країні. 69-річного аргентинця визнали винним у викраденні та знущаннях над студентом Ернаном Абріатою в 1976 році.

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Аргентинський суд засудив до 15 років ув'язнення експоліцейського Маріо Сандоваля, який сорок років тому за часів хунти працював у сумнозвісному катувальному центрі. Про це пише ВВС.

69-річного аргентинця визнали винним у викраденні й тортурах 24-річного студента архітектурного інституту Ернана Абріати, який зник у 1976 році та визнаний мертвим.

За часів військової диктатури в Аргентині 1976-1983 років Сандоваль вважався одним із найжорстокіших катів у країні. В'язні, що вижили, розповідали, що йому подобалося прив'язувати людей до металевих рам ліжок і катувати електрошокером. Через це він отримав прізвисько Чурраско ("Барбекю").

Через два роки після повалення хунти, 1985 року, поліцейський втік із країни у Францію. У 1997 році він отримав французьке громадянство, був академіком і працював в університетах. Зокрема, з 1999 по 2005 рік він викладав в Інституті латиноамериканських досліджень Сорбонни як зовнішній лектор. Також читав лекції в Університеті Париж-Ест-Марн-ла-Валлі.

Проте в грудні 2019 року Франція екстрадувала аргентинця на батьківщину.

Сандоваля звинувачують в участі у зникненні й тортурах сотень активістів лівого руху під час військового правління. Однак у суді було заслухано лише одну справу Ернана Абріати, якого в 1976 році військові відправили в найбільшу таємну в'язницю Аргентини, відому під абревіатурою ESMA.

За різними оцінками, у цю в'язницю в період хунти доставили понад п'ять тисяч аргентинців, які виступали проти воєнного режиму. З них вижило лише близько ста людей.

В'язнів допитували та катували. Багатьох людей накачували наркотиками та викидали з літаків у море.

Нагадаємо, 20 грудня суд у Німеччині засудив 97-річну колишню співробітницю концтабору Штуттгоф Ірмгард Фурхнер до двох років позбавлення волі умовно. 18-річною дівчиною вона влаштувалася туди секретаркою, проте суд вважав, що її поінформували про злочини, які відбувалися на території табору.