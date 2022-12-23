Зеленский подражал Рейгану во время выступления в Конгрессе США, — экс-глава ЦРУ (видео)

По словам Дэвида Петреуса, поездка президента Украины в Вашингтон была важным жестом по отношению к США, "стране, которая больше, чем все остальные вместе взятые", позволила ВСУ защитить страну.

Related video

Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус сравнил президента Украины Владимира Зеленского с 40-м американским президентом Рональдом Рейганом. Он отметил, что во время выступления в Конгрессе было заметно актерское мастерство и умение привлечь аудиторию. Об этом сообщает Fox News.

"Я считаю, что его речь была мощной, а посыл — интригующим, вдохновляющим и убедительным. Превосходная подача. Не стоит забывать, что в прошлом Зеленский был актером, — отметил Петреус. — Он знает, как это делать. Как и Рональд Рейган, Зеленский прекрасный коммуникатор".

Петреус в особенности отметил, что Зеленский развернул флаг Украины, который был привезен с поля боя из города Бахмут, который Зеленский посетил за день до визита в США.

Вместе с тем, артистическое прошлое президента Украины никоим образом не заставляет усомниться в его искренности.

[ + – ] Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус

"Он не просто действует как актер. Он использует свои актерские навыки впечатляюще, и, я совершенно в этом уверен, искренне. Это невозможно подделать", — пояснил Петреус.

По словам бывшего директора ЦРУ, если участвующий в войне лидер не любит солдат, рано или поздно это проявится.

"Нет никаких вопросов относительно его искренности", — добавил он.

"Точно так же, думаю, и Рональд Рейган благодаря своей актерской карьере мог очень искренне и мощно подчеркивать особенно важные аспекты в последние годы холодной войны, которую в значительной степени удалось завершить благодаря усилиям его и последующий администрации", — отметил он.

Поездку президента Украины в Вашингтон Петреус назвал важным жестом по отношению к США, "стране, которая больше, чем все остальные вместе взятые", позволила Зеленскому и его силам защитить свою страну.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский: Речь в Конгрессе

Выступление президента Украины состоялась перед тем, как Сенат принял законопроект на 1,7 трлн долларов, в рамках которого предусмотрены дополнительные 45 млрд различной военной и гуманитарной помощи Украине. По словам Петреуса, скорее всего, это будут средства, из которых Украину и будут поддерживать на протяжении всего 2023 года.

Он отметил, что важно утвердить эту законодательную инициативу за время "сессии хромой утки" до прихода новых конгрессменов, т.к. после этого принимать подобные законопроекты, скорее всего, будет намного сложнее.

Петреус считает, что нужно дать украинцам возможность, совместно с союзниками НАТО и другими западными партнерами, ускорить то мгновение, когда президент РФ Владимир Путин поймет свою неустойчивость на поле боя, а равно и на домашней политической арене.

Напомним, что 21 декабря президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине $1,8 млрд, которые могут изменить ход войны. Помимо "золотого стандарта" ПВО, который получат ВСУ, будут переданы и возможности для нанесения точечных ударов по ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль пытается успокоить критиков после "позорной" фотосессии Шойгу "на передовой", об этом сообщается в сводке военных аналитиков за 22 декабря.