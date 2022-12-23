Зеленський копіював Рейгана під час виступу в Конгресі США, — екс-глава ЦРУ (відео)

За словами Девіда Петреуса, поїздка президента України до Вашингтона була важливим жестом щодо США, "країни, яка більша, ніж усі інші разом узяті", дозволила ЗСУ захистити країну.

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Екс-директор ЦРУ генерал Девід Петреус порівняв президента України Володимира Зеленського із 40-м американським президентом Рональдом Рейганом. Він зазначив, що під час виступу в Конгресі була помітна акторська майстерність та вміння залучити аудиторію. Про це повідомляє Fox News.

"Я вважаю, що його мова була потужною, а посил — інтригуючим, надихаючим та переконливим. Чудова подача. Не варто забувати, що в минулому Зеленський був актором, — зазначив Петреус. — Він знає, як це робити. Як і Рональд Рейган, Зеленський чудовий комунікатор".

Петреус особливо наголосив, що Зеленський розгорнув прапор України, який був привезений з поля бою міста Бахмут, яке Зеленський відвідав за день до візиту в США.

Водночас, артистичне минуле президента України аж ніяк не змушує засумніватися у його щирості.

[ + – ] Колишній директор ЦРУ Девід Петреус

"Він не просто діє як актор. Він використовує свої акторські навички вражаюче, і, я зовсім у цьому впевнений, щиро. Це неможливо підробити", — пояснив Петреус.

За словами колишнього директора ЦРУ, якщо лідер, що бере участь у війні, не любить солдатів, рано чи пізно це проявиться.

"Немає жодних питань щодо його щирості", — додав він.

"Так само, думаю, і Рональд Рейган завдяки своїй акторській кар'єрі міг дуже щиро і потужно підкреслювати особливо важливі аспекти останніми роками холодної війни, яку значною мірою вдалося завершити завдяки зусиллям його та подальшої адміністрації", — зазначив він.

Поїздку президента України до Вашингтона Петреус назвав важливим жестом щодо США, "країни, яка більша, ніж усі інші разом узяті", дозволила Зеленському та його силам захистити свою країну.

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський: промова у Конгресі

Виступ президента України відбувся перед тим, як Сенат ухвалив законопроект на 1,7 трлн доларів, в рамках якого передбачено додаткові 45 млрд різної військової та гуманітарної допомоги Україні. За словами Петреуса, швидше за все, це будуть кошти, з яких Україну підтримуватимуть протягом усього 2023 року.

Він наголосив, що важливо затвердити цю законодавчу ініціативу за час "сесії кульгавої качки" до приходу нових конгресменів. Після цього ухвалювати подібні законопроекти, найімовірніше, буде набагато складніше.

Петреус вважає, що потрібно дати українцям можливість спільно з союзниками НАТО та іншими західними партнерами прискорити ту мить, коли президент РФ Володимир Путін зрозуміє свою нестійкість на полі бою, а також і на домашній політичній арені.

Нагадаємо, що 21 грудня президент США Джо Байден розпорядився про виділення Україні $1,8 млрд, які можуть змінити перебіг війни. Крім "золотого стандарту" ППО, який отримають ЗСУ, будуть передані й можливості для завдання точкових ударів по ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль намагається заспокоїти критиків після "ганебної" фотосесії Шойгу "на передовій", про це повідомляється у зведенні військових аналітиків за 22 грудня.