Вечеринка не удалась: собаки-ищейки нашли у британских заключенных тайники с алкоголем

Руководство тюрьмы, узнав о заговоре с алкоголем на рождественскую вечеринку, направило на патрулирование отряд служебных собак. По итогам проверки было выявлено несколько схроном с алкоголем.

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Заключенные в Великобритании изготовили "гигантскую" партию самогона, которая была создана с использованием фруктов, сахара и хлеба из тюремной столовой. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что отряд первоклассных собак-ищеек отправились в патрулирование по тюрьме после того, как руководство узнало о заговоре по поводу партии алкоголя. По итогам проверки, собаки нашли ряд крупных незаконных тайников.

"Заключенные надеялись объединить свои ресурсы и устроить настоящую рождественскую вечеринку, но они не рассчитывали на собак. У персонала была бы настоящая головная боль, если бы было "вечеринка" случилась", — сообщил источник издания.

Помимо привлечения собак, тюрьма также сократила количество свежих фруктов, которые получают заключенные в столовой.

Надзорный орган Независимый контрольный совет сообщил в своем отчете об инспекции, что заключенные "значительно увеличили производство алкоголя".

"К счастью, это относительно легко обнаружить, поскольку связанные запахи трудно скрыть. Собаки-хуч используются вместе с обыском сотовых, и часто обнаруживаются значительные количества. Чтобы еще больше воспрепятствовать этому, губернатор сократил доступность сырья для производства самогона, в частности фруктов. Заключенные больше не получают фрукты автоматически, и им приходится просить их. Раздача ограничена одним кусочком в день", — говорится в отчете.

Напомним, ученые выяснили, что собаки могут распознавать стресс человека по запаху.