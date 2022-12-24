Вечірка не вдалася: собаки-шукачі знайшли в британських ув'язнених сховки з алкоголем

Керівництво в'язниці, дізнавшись про змову з алкоголем на різдвяну вечірку, направило на патрулювання загін службових собак. За підсумками перевірки було виявлено кілька сховків із алкоголем.

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Ув'язнені у Великій Британії виготовили "гігантську" партію самогону, яка була створена з використанням фруктів, цукру та хліба з тюремної їдальні. Про це пише The Mirror.

Зазначається, що загін першокласних собак-шукачів вирушив у патрулювання по в'язниці після того, як керівництво дізналося про змову з приводу партії алкоголю. За підсумками перевірки собаки знайшли низку великих незаконних сховків.

"В'язні сподівалися об'єднати свої ресурси та влаштувати справжню різдвяну вечірку, але вони не розраховували на собак. У персоналу був би справжній головний біль, якби "вечірка" сталася", — повідомило джерело видання.

Крім залучення собак, в'язниця також скоротила кількість свіжих фруктів, які одержують ув'язнені в їдальні.

Наглядовий орган Незалежна контрольна рада повідомила у своєму звіті про інспекцію, що ув'язнені "значно збільшили виробництво алкоголю".

"На щастя, це відносно легко виявити, оскільки пов'язані запахи важко приховати. Собак використовують для обшуків камер, і часто виявляються значні кількості алкоголю. Щоб ще більше перешкодити цьому, губернатор скоротив доступність сировини для виробництва самогону, зокрема фруктів. Ув'язнені більше не отримують фрукти автоматично, і їм доводиться просити їх. Роздача обмежена одним шматочком на день", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що собаки можуть розпізнавати стрес людини за запахом.