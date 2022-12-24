Уничтожено 500 домов: в Чили объявили режим ЧС из-за сильных пожаров (фото, видео)

В нескольких провинциях страны на фоне аномальной жары бушуют около 70 пожаров. По неподтвержденным данным, в результате ЧП пострадали около 200 человек.

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В Чили объявили режим чрезвычайной ситуации в центральных районах страны, охваченных сильными лесными пожарами. Об этом пишет Daily Express.

Как сообщается, пожары начались около недели назад и быстро распространились на большую территорию из-за аномальной жары, установившейся в стране в летний период.

Лесной пожар в регионе Винья-дель-Мар в Чили привел к тому, что правительство объявило о состоянии катастрофы. Десятки жителей были вынуждены покинуть свои дома после того, как пожар был описан как "быстро распространяющийся" в регионе.

Фото: Daily Express Фото: Daily Express Фото: Daily Express

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел (Onemi) сообщило в своем заявлении: "Из-за лесного пожара требуется эвакуировать секторы Пуэрто-Монт, Пуэрто-Айсен, Кабритера, Форесталь-Альто и Тома Фелипе Камироага в городе Винья-дель. Мар."

Сейчас общая площадь возгораний составляет около 63 тысяч гектаров, в нескольких провинциях страны бушуют около 70 пожаров.

Отмечается, что по последним данным, в результате ЧП пострадали около 200 человек, разрушено около 500 домов.

Напомним, вечером, 23 декабря в Российской Федерации в городе Кемерово произошел масштабный пожар в частном доме престарелых. По предварительным данным, причиной возгорания явилась неисправность котла для отопления. По состоянию на 11:00 24 декабря, число жертв увеличилось до 22 человек.