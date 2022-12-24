Знищено 500 будинків: у Чилі оголосили режим НС через сильні пожежі (фото, відео)

У кількох провінціях країни на тлі аномальної спеки вирують близько 70 пожеж. За непідтвердженими даними, внаслідок НП постраждали близько 200 осіб.

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У Чилі оголосили режим надзвичайної ситуації в центральних районах країни, охоплених сильними лісовими пожежами. Про це пише Daily Express.

Як повідомляється, пожежі почалися близько тижня тому та швидко поширилися на велику територію через аномальну спеку, яка встановилася в країні влітку.

Лісова пожежа в регіоні Вінья-дель-Мар у Чилі призвела до того, що уряд оголосив про стан катастрофи. Десятки жителів були змушені покинути свої будинки після того, як пожежа була описана як "поширена" в регіоні.

Фото: Ньютон Фото: Ньютон Фото: Ньютон

Національне управління з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ (Onemi) повідомило у своїй заяві: "Через лісову пожежу потрібно евакуювати сектори Пуерто-Монт, Пуерто-Айсен, Кабритера, Форесталь-Альто й Тома Феліпе Каміроага в місті Вінья-дель Мар".

Наразі загальна площа загорянь становить близько 63 тисяч гектарів, у кількох провінціях країни вирують близько 70 пожеж.

Зазначається, що, за останніми даними, внаслідок НП постраждали близько 200 осіб, зруйновано близько 500 будинків.

Нагадаємо, увечері 23 грудня в Російській Федерації в місті Кемерово сталася масштабна пожежа в приватному будинку для літніх людей. За попередніми даними, причиною займання стала несправність котла для опалення. Станом на 11:00 24 грудня кількість жертв збільшилася до 22 осіб.