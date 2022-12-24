Пожежа в будинку для людей похилого віку в Кемерово: кількість загиблих зросла до 22 осіб (відео)

Причиною трагедії, за попередніми даними, стала несправність опалювального котла. Організатору нелегального притулку в Кемерово вже пред'явили підозру.

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Увечері 23 грудня в Російській Федерації в місті Кемерово сталася масштабна пожежа в приватному будинку для літніх людей. Про подію повідомили в Telegram-каналі Міністерства надзвичайних ситуацій Росії.

"У Кемерово співробітники МНС Росії ліквідували пожежу в приватному будинку для людей похилого віку", — пишуть у МНС РФ.

Зазначається, що площа займання становила 180 м2. Пожежники, які прибули на місце події, застали відкритий вогонь із вікон і на даху будівлі. Двоповерхова дерев'яна будівля, обладнана під нічліжку та притулок для людей похилого віку на Таврійській вулиці Кемерова, вигоріла майже повністю. Для розбору завалів будівлі будинку для людей похилого віку знадобилося 28 одиниць техніки та 28 осіб.

За попередніми даними, причиною займання стала несправність котла для опалення.

Станом на 11:00 24 грудня кількість жертв збільшилася до 22 осіб.

"За останніми даними, в ході огляду місця події виявлено рештки ще двох осіб. Кількість загиблих збільшилася до 22 осіб. Ще шестеро постраждали, двоє з них із опіками госпіталізовані у важкому стані", — повідомляється в Тelegram-каналі Слідчого комітету РФ (СК РФ).

Відомо, що організатору притулку в приватному будинку — 31-річному місцевому жителю — висунули звинувачення в наданні послуг, які не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, що через необережність спричинило смерть двох або більше осіб (ч.3 ст. 238 КК РФ).

За попередньою інформацією, чоловік орендував приватний будинок для розміщення людей у складній життєвій ситуації.

"Обігрів будинку здійснювався вугільним котлом. Напередодні події мешканці повідомили обвинуваченому, що котел несправний, проте будь-яких дій для ремонту обладнання він не зробив", — ідеться в повідомленні СК РФ.

За даними слідства, послуги надавалися без укладання договорів і статутних документів із порушенням вимог протипожежної безпеки.

Нагадаємо, що в ніч із 22 на 23 грудня в Москві сталася пожежа на території військової частини. Площа пожежі становила близько 200 кв. метрів. До гасіння залучили щонайменше десять пожежних розрахунків.

Фокус також писав про пожежу на авіанесучому російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" 22 грудня. За словами голови Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексія Рахманова, внаслідок займання судно не постраждало.