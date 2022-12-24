Пожар в доме престарелых в Кемерово: количество погибших выросло до 22 человек (видео)

Причиной трагедии, по предварительным данным, стала неисправность котла для отопления. Организатору нелегального приюта в Кемерово уже предъявлено подозрение.

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Вечером, 23 декабря в Российской Федерации в городе Кемерово произошел масштабный пожар в частном доме престарелых. О происшествии сообщали в Telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций России.

"В Кемерово сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в частном доме престарелых", — пишут в МЧС РФ.

Отмечается, что площадь возгорания составила 180 м2. Прибывшие на место происшествия пожарные застали открытый огонь из окон и на крыше постройки. Двухэтажное деревянное здание, оборудованное под ночлежку и приют для престарелых на Таврической улице Кемерова, выгорело почти полностью. Для разбора завалов здания дома престарелых понадобилось 28 единиц техники и 28 человек.

По предварительным данным, причиной возгорания явилась неисправность котла для отопления.

По состоянию на 11:00 24 декабря, число жертв увеличилось до 22 человек.

"По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", — сообщается в Тelegram-канале Следственного комитета РФ (СКР).

Известно, что организатору приюта в частном доме — 31-летнему местному жителю — предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для размещения людей в сложной жизненной ситуации.

"Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", — говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, услуги оказывались без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 декабря в Москве произошел пожар на территории воинской части. Площадь пожара составила около 200 кв. метров. К тушению привлекли не менее десяти пожарных расчетов.

Фокус также писал о пожаре на авианесущем российском крейсере "Адмирал Кузнецов" 22 декабря. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в результате возгорания судно не пострадало.