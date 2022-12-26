В Индии из окна отеля выпал самый богатый госслужащий РФ и депутат от "Единой России"

Полиция индийского штата Одиша нашла окровавленное тело Павла Антова в рядом с отелем. В 2018 году журнал Forbes назвал его самым состоятельным из российских госслужащих.

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Накануне, 25 декабря, в районе Раягада индийского штата Одиша погиб 65-летний депутат законодательного собрания Владимирской области РФ Павел Антов. Об этом сообщает NDTV.

Сообщается, что российский депутат выпал из окна отеля 25 декабря, полиция нашла окровавленное тело в рядом со здание. Известно, что депутат приехал в Индию на отдых с группой туристов из четырех человек.

Представители властей области подтвердили гибель коллеги.

Тремя днями ранее в номере отеля был найден мертвым приехавший с депутатом 61-летний Владимир Быданов. Тело лежало комнате на первом этаже, рядом было несколько пустых винных бутылок.

Представители индийской полиции рассматривают версию о самоубийстве и несчастном случае.

"Павел был в депрессии из-за гибели своего товарища", — отметили в правоохранители.

Сообщается, что сопровождавший депутата был 61-летним предпринимателем из Йошкар-Олы.

По словам генерального консула РФ в Калькутте Алексея Идамкина, местная полиция и сотрудники генконсульства не видят ничего подозрительного в гибели двух россиян. Расследование по делу первого умершего уже проведено, его тело кремировали.

Павел Антов — владелец крупного производителя колбасной продукции "Владимирский стандарт", депутатом стал в 2018 году от партии "Единая Россия" и руководил комитетом по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Журнал Forbes назвал его самым состоятельным из российских госслужащих, спустя год Антов опустился в этом рейтинге на 26-ю строчку.

Напомним, что депутаты Госдумы РФ предложили наказывать за призывы к ядерной войне сроком на пять лет заключения.

Ранее Фокус сообщал, что, российский политик Дмитрий Певцов заявил, что россияне отличаются от жителей остальных стран способностью легко принести себя в жертву.