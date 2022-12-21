До пяти лет тюрьмы: в Госдуме РФ предложили наказывать за призывы к ядерной войне

Депутаты фракции "Яблоко" предлгают штрафовать чиновников и пропагандистов на сумму до 1 млн рублей или лишать свободы сроком до пяти лет. Для граждан законопроект предусматривает штраф в 300 тыс. рублей или три года тюрьмы.

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Парламентская фракция "Яблоко" внесла в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга предложение об ответственности за призывы к применению ядерного оружия. За публичные призывы должностных лиц или пропагандистов к применению ядерного оружия (ЯО) предлагают штрафовать до 1 млн рублей или тюремное заключение сроком до пяти лет. Об этом говорится в пресс-релизе фракции "Яблоко".

"Для граждан ответственность мягче – штраф в размере 100-300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет" — говорится в публикации.

По мнению лидера фракции Александра Шишлова, это предложение было выдвинуто на фоне усиливающейся военной риторики, которая направлена на обоснование применения ядерного оружия. В частности отмечается, что в российских СМИ и в выступлениях официальных подобные призывы участились.

"Скрытые и явные угрозы применения ядерного оружия затрудняют поиск мирного решения конфликтов, способствуют разжиганию в обществе настроений ненависти и агрессии", – заявил Александр Шишлов.

Заместитель главы фракции Борис Вишневский считает, что призывы к применению ЯО являются не просто безответственными, — это безумие и людоедство.

Депутаты в пояснительной записке к законопроекту подчеркнули, что военная доктрина об использовании ЯО первыми несовместимы и с Декларацией ООН о предотвращении ядерной катастрофы, и с законами человеческой морали.

Напомним, российский певец и депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов спел песню на слова бывшего директор "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о ядерной ракете "Сармат". В тексте песни содержится фраза о том, как для "Сарматов" одна лишь утеха – потревожить натовцев сны".

РосСМИ 14 декабря обнародовали кадры установки в пусковую шахту межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Ярс". По мнению западных журналистов, демонстрация установки новой ракеты говорит о ядерных угрозах Путина.