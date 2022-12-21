До п'яти років ув'язнення: у Держдумі РФ запропонували карати за заклики до ядерної війни

Депутати фракції "Яблуко" пропонують штрафувати чиновників і пропагандистів на суму до 1 млн рублів або позбавляти волі строком до п'яти років. Для громадян законопроєкт передбачає штраф 300 тис. рублів або три роки в'язниці.

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Парламентська фракція "Яблуко" внесла до Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга пропозицію щодо відповідальності за заклики до застосування ядерної зброї. За публічні заклики посадових осіб чи пропагандистів до застосування ядерної зброї (ЯЗ) пропонують штрафувати до 1 млн рублів або тюремне ув'язнення строком до п'яти років. Про це йдеться в пресрелізі фракції "Яблуко".

"Для громадян відповідальність м'якша — штраф у розмірі 100-300 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до трьох років", — ідеться в публікації.

На думку лідера фракції Олександра Шишлова, ця пропозиція була висунута на тлі військової риторики, що посилюється, яка спрямована на обґрунтування застосування ядерної зброї. Зокрема наголошується, що в російських ЗМІ та у виступах офіційних подібні заклики почастішали.

"Приховані та явні погрози застосування ядерної зброї ускладнюють пошук мирного вирішення конфліктів, сприяють розпалюванню в суспільстві настроїв ненависті й агресії", — заявив Олександр Шишлов.

Заступник голови фракції Борис Вишневський вважає, що заклики до застосування ЯЗ є не просто безвідповідальними — це божевілля та людожерство.

Депутати в записці пояснення до законопроєкту підкреслили, що військова доктрина про використання ЯЗ, найперше, несумісні і з Декларацією ООН про запобігання ядерній катастрофі, і з законами людської моралі.

Нагадаємо, російський співак і депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Денис Майданов заспівав пісню на слова колишнього директора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна про ядерну ракету "Сармат". У тексті пісні міститься фраза про те, як для "Сарматів" одна лише втіха — потривожити натовців сни".

РосЗМІ 14 грудня оприлюднили кадри встановлення в пускову шахту міжконтинентальної балістичної ракети комплексу "Ярс". На думку західних журналістів, демонстрація встановлення нової ракети говорить про ядерні погрози Путіна.