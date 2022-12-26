В Індії з вікна готелю випав найбагатший держслужбовець РФ й депутат від "Єдиної Росії"

Поліція індійського штату Одіша знайшла закривавлене тіло Павла Антова поруч із готелем. У 2018 році журнал Forbes назвав його найзаможнішим із російських держслужбовців.

Related video

Напередодні, 25 грудня, в районі Раягада індійського штату Одіша загинув 65-річний депутат законодавчих зборів Владимирської області Павло Антов. Про це повідомляє NDTV.

Повідомляється, що російський депутат випав з вікна готелю 25 грудня, поліція знайшла закривавлене тіло поряд із будівлею. Відомо, що депутат приїхав до Індії на відпочинок із групою туристів із чотирьох осіб.

Представники влади області підтвердили загибель колеги.

Трьома днями раніше в номері готелю знайшли мертвого 61-річного Володимира Биданова, який приїхав з депутатом. Тіло лежало кімнаті на першому поверсі, поряд було кілька порожніх пляшок.

Представники індійської поліції розглядають версію про самогубство та нещасний випадок.

"Павло був у депресії через загибель свого товариша", — зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що депутат, який супроводжував, був 61-річним підприємцем з Йошкар-Оли.

За словами генерального консула РФ у Калькутті Олексія Ідамкіна, місцева поліція та співробітники генконсульства не бачать нічого підозрілого у загибелі двох росіян. Розслідування у справі першого померлого вже проведено, його тіло кремували.

Павло Антов — власник великого виробника ковбасної продукції "Володимирський стандарт", депутатом став у 2018 році від партії "Єдина Росія" та керував комітетом з аграрної політики, природокористування та екології.

Журнал Forbes назвав його найзаможнішим із російських держслужбовців через рік Антов опустився в цьому рейтингу на 26-й рядок.

Нагадаємо, що депутати Держдуми РФ запропонували карати за заклики до ядерної війни строком на п'ять років ув'язнення.

Раніше Фокус повідомляв, що російський політик Дмитро Пєвцов заявив, що росіяни відрізняються від мешканців інших країн здатністю легко принести себе в жертву.