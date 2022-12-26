В Британии наградили россиянку за картину об украинских беженцах: пользователи возмутились

Иллюстрация "Случай звукового загрязнения" заняла первое место в конкурсе АОI. Работа посвящена посттравматической реакции украинцев, переживших воздушные тревоги.

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Российская художница Анна Хохлова победила в конкурсе Global Healthcare Illustration Awards (АОI) 2022 с иллюстрацией "Случай звукового загрязнения" о посттравматической реакции украинских беженцев на громкие звуки. Информация об этом появилась в Twitter британской ассоциацией иллюстраторов The AOI, где пользователи написали массу гневных комментариев, назвав это решение лицемерным и оскорбительным по отношению к украинцам.

В публикации AOI говорится, что за свою работу россиянка получила "Золотую награду с денежным призом в размере 3000 фунтов стерлингов". Авторы поста утверждают, что художница попыталась в широком масштабе изобразить посттравматическую реакцию беженцев из Украины на громкие звуки в контексте воздушных атак.

"Жюри присудило эту награду за то, насколько хорошо эта иллюстрация соответствует конкретной ситуации, но все же представляет более широкий круг психологических и физических вопросов", — отметили в AOI.

В публикации также приводятся данные художницы. Хохлова — иллюстратор из Москвы, окончила Британскую высшую школу дизайна. В последнее время она работает иллюстратором для образовательного приложения. Сообщается, что с 24 февраля 2022 года Хохлова поддерживает украинских беженцев всеми возможными способами, а после победы в конкурсе хотела перевести все свои призовые деньги в фонд поддержки беженцев.

Между тем, на результаты конкурса обратила внимание украинская журналистка и детская писательница Ольга Русина. В своем посте она выразила свое возмущение по поводу произошедшего.

"Известный международный конкурс иллюстраций наградил россиянку за то, что она нарисовала как украинцев травмировала война…. просто нет слов", — написала Русина в Twitter.

Пользователи соцсети также выразили возмущение и заявили, что подобные работы могут быть оскорбительными для украинских граждан на фоне последних событий.

Они пишут:

"Невероятно лицемерно давать награду россиянке за описание опыта, который она не только не пережила, но и за тот, который сейчас происходит именно по вине ее страны".

"Это все равно, что аплодировать свидетелю преступления. Вы сейчас унизили и оскорбили всех украинцев. Украинцы могут говорить о своей боли от войны, но россияне не имеют на это права".

"Это все равно, что номинировать нацистов на иллюстрацию о Холокосте".

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