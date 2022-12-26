У Британії нагородили росіянку за картину про українських біженців: користувачі обурилися

Ілюстрація "Випадок звукового забруднення" посіла перше місце у конкурсі АТІ. Робота присвячена посттравматичній реакції українців, які пережили повітряні тривоги.

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Російська художниця Ганна Хохлова перемогла у конкурсі Global Healthcare Illustration Awards (АОI) 2022 з ілюстрацією "Випадок звукового забруднення" щодо посттравматичної реакції українських біженців на гучні звуки. Інформація про це з'явилася в Twitter британською асоціацією ілюстраторів The AOI, де користувачі написали масу гнівних коментарів, назвавши це рішення лицемірним та образливим по відношенню до українців.

У публікації AOI йдеться, що за свою роботу росіянка здобула "Золоту нагороду з грошовим призом у розмірі 3000 фунтів стерлінгів". Автори посту стверджують, що художниця спробувала у широкому масштабі зобразити посттравматичну реакцію біженців з України на гучні звуки у контексті повітряних атак.

"Журі присудило цю нагороду за те, наскільки добре ця ілюстрація відповідає конкретній ситуації, але все ж таки представляє ширше коло психологічних і фізичних питань", — зазначили в AOI.

У публікації також наводяться дані художниці. Хохлова – ілюстратор із Москви, закінчила Британську вищу школу дизайну. Останнім часом вона працює ілюстратором для освітньої програми. Повідомляється, що з 24 лютого 2022 року Хохлова підтримує українських біженців усіма можливими способами, а після перемоги у конкурсі хотіла перевести всі свої призові гроші у фонд підтримки біженців.

Тим часом на результати конкурсу звернула увагу українська журналістка та дитяча письменниця Ольга Русина. У своєму пості вона висловила своє обурення з приводу того, що сталося.

"Відомий міжнародний конкурс ілюстрацій нагородив росіянку за те, що вона намалювала як українців травмувала війна... просто немає слів", — написала Русина в Twitter.

Користувачі соцмережі також висловили обурення та заявили, що подібні роботи можуть бути образливими для українських громадян на тлі останніх подій.

Вони пишуть:

"Неймовірно лицемірно давати нагороду росіянці за опис досвіду, який вона не лише не пережила, а й за той, що зараз відбувається саме з вини її країни".

"Це все одно, що аплодувати свідку злочину. Ви зараз принизили та образили всіх українців. Українці можуть говорити про свій біль від війни, але росіяни не мають на це права".

"Це однаково, що номінувати нацистів на ілюстрацію про Голокост".

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