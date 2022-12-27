Президент Южной Кореи помиловал своего предшественника, осужденного на 17 лет за коррупцию

Всего в списке помилованных оказалось более тысячи человек. Экс-главу государства Ли Мен Бака приговорили к тюремному заключению два года назад.

Related video

Во вторник, 27 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль помиловал ряд бывших высокопоставленных политиков и чиновников страны, осужденных за коррупцию и растрату бюджетных средств. В их числе есть и 81-летний экс-глава государства Ли Мен Бак. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Ли Мен Бак был мэром Сеула в 2002-2006 годах и президентом в 2008-2013 годах. Он отбывал 17-летний тюремный срок за получение взяток в размере $10 млн и растрату. Его приговорили около двух лет назад, таким образом экс-главе государства не придется провести в заключении еще 15 лет. Теперь он также не обязан платить штраф в размере $48 млн. Тем не менее ему запрещено занимать госдолжности до мая 2028 года.

На допросе во время расследования бывший президент опровергал выдвинутые против него обвинения, обозначив их как "месть его противников" во главе с Мун Чжэ Ином, который в тот момент возглавлял страну.

В общей сложности действующий президент амнистировал 1373 осужденных.

Среди прочих также был помилован бывший губернатор провинции Южный Кенсан Ким Кен Су. До освобождения ему оставалось около пяти месяцев тюремного заключения, однако помилование не восстановило его права.

В список также вошли ряд бывших президентских секретарей, осужденных за крупный коррупционный скандал.

"Надеюсь, эти помилования послужат объединению нашей национальной силы", — прокомментировал амнистию южнокорейский президент.

Решение о помиловании вступает в силу в среду, 28 декабря.

Это уже второй раз, когда Юн Сок Йоль использует свое право на помилование осужденных. В августе этого года он также амнистировал президента компании Samsung Electronics Ли Джэ Ена.

Напомним, в октябре этого года президент США Джо Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны. Однако, как рассказали журналисты, никто из них в реальности не может выйти на свободу.