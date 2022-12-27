Президент Південної Кореї помилував свого попередника, засудженого до 17 років за корупцію

Загалом у списку помилуваних опинилося понад тисячу людей. Ексглаву держави Лі Мьон Бака засудили до ув'язнення два роки тому.

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У вівторок, 27 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль помилував низку колишніх високопосадовців та чиновників країни, засуджених за корупцію та розтрату бюджетних коштів. Серед них є і 81-річний ексглава держави Лі Мьон Бак. Про це пише південнокорейська агенція Yonhap.

Лі Мьон Бак був мером Сеула у 2002-2006 роках та президентом у 2008-2013 роках. Він відбував 17-річний тюремний термін за отримання хабарів у розмірі $10 млн та розтрату. Його засудили близько двох років тому, так ексглаві держави не доведеться провести ув'язнення ще 15 років. Тепер він також не зобов'язаний сплачувати штраф у розмірі $48 млн. Проте йому заборонено займати держпосади до травня 2028 року.

На допиті під час розслідування колишній президент спростовував висунуті проти нього звинувачення, позначивши їх як "помсту його супротивників" на чолі з Мун Чже Іном, який на той момент очолював країну.

Загалом чинний президент амністував 1373 засуджених.

Серед інших також помилували колишнього губернатора провінції Південного Кенсана Кіма Кен Су. До звільнення йому залишалося близько п'яти місяців ув'язнення, проте помилування не поновило його права.

До списку також увійшли низка колишніх президентських секретарів, засуджених за великий корупційний скандал.

"Сподіваюся, ці помилування слугуватимуть об'єднанню нашої національної сили", — прокоментував амністію південнокорейський президент.

Рішення про помилування набирає чинності у середу, 28 грудня.

Це вже вдруге, коли Юн Сок Йоль використовує своє право помилування засуджених. У серпні цього року він також амністував президента компанії Samsung Electronics Лі Дже-Йона.

Нагадаємо, у жовтні цього року президент США Джо Байден помилував усіх засуджених за зберігання марихуани. Однак, як розповіли журналісти, ніхто з них насправді не може вийти на волю.