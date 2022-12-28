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Мир

Содержит токсин: в Узбекистане 18 детей умерли, отравившись индийским сиропом от кашля

Узбекситан отравление сироп от кашля
Причиной гибели стала передозировка препаратом

Расследование показало, что причиной гибели стала передозировка препаратом при домашнем лечении. Служба государственной безопасности страны возбудила уголовное дело.

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В Самарканде 18 детей умерли из-за острой почечной недостаточности после приема сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийской компании Marion Biotech. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана в официальном Telegram-канале.

При профильном ведомстве была создана рабочая группа, которая провела служебное расследование с выездом на место. В результате специалисты установили, что причиной смерти несовершеннолетних пациентов стала передозировка препаратом "Док-1 Макс" при домашнем лечении.

"Исследование показало, что умершим детям до поступления в стационар давали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день от двух с половиной до пяти миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей", — пишет пресс-служба министерства.

Всем детям препарат давали без рецепта врача. Родители самостоятельно решали использовать противопростудное средство, в некоторых случаях — из-за рекомендаций фармацевта.

Основной составной частью препарата является парацетамол, однако сироп также содержал токсичное вещество — этиленгликоль. Как правило, он используется в производстве лекарств в микроскопических дозах. В то же время, при чрезмерном употреблении этиленгликоль вызывает необратимые изменения в организме

Всего в городе зафиксирован 21 случай отравления препаратом.

Из-за гибели детей Служба государственной безопасности Узбекистана завела уголовное дело против должностных лиц компании Quramax Medical, которая импортировала лекарства в страну, и Научного центра стандартизации лекарственных средств Узбекистана.

Напомним, в октябре Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о четырех некачественных индийских сиропах от кашля, применение которых может привести к смерти пациента. Из-за них в Гамбии произошло 66 смертельных случаев.