Содержит токсин: в Узбекистане 18 детей умерли, отравившись индийским сиропом от кашля

Расследование показало, что причиной гибели стала передозировка препаратом при домашнем лечении. Служба государственной безопасности страны возбудила уголовное дело.

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В Самарканде 18 детей умерли из-за острой почечной недостаточности после приема сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийской компании Marion Biotech. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана в официальном Telegram-канале.

При профильном ведомстве была создана рабочая группа, которая провела служебное расследование с выездом на место. В результате специалисты установили, что причиной смерти несовершеннолетних пациентов стала передозировка препаратом "Док-1 Макс" при домашнем лечении.

"Исследование показало, что умершим детям до поступления в стационар давали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день от двух с половиной до пяти миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей", — пишет пресс-служба министерства.

Всем детям препарат давали без рецепта врача. Родители самостоятельно решали использовать противопростудное средство, в некоторых случаях — из-за рекомендаций фармацевта.

Основной составной частью препарата является парацетамол, однако сироп также содержал токсичное вещество — этиленгликоль. Как правило, он используется в производстве лекарств в микроскопических дозах. В то же время, при чрезмерном употреблении этиленгликоль вызывает необратимые изменения в организме

Всего в городе зафиксирован 21 случай отравления препаратом.

Из-за гибели детей Служба государственной безопасности Узбекистана завела уголовное дело против должностных лиц компании Quramax Medical, которая импортировала лекарства в страну, и Научного центра стандартизации лекарственных средств Узбекистана.

Напомним, в октябре Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о четырех некачественных индийских сиропах от кашля, применение которых может привести к смерти пациента. Из-за них в Гамбии произошло 66 смертельных случаев.